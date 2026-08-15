'韓 축구 에이스' 이강인도 안심 불가, 그리즈만 대체자인데...AT 마드리드 깜짝 유망주 콜업 가능성 등장, "1군 잔류급 활약"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 입지를 위협할 수도 있다. 아틀레티코 마드리드 유망주가 1군 잔류 가능성이 제기되고 있다.

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스페인의 아스는 15일(한국시각) '아르나우 오르티스는 잔류할 만한 충분한 활약을 보여주고 있다'고 보도했다.

아스는 '오르티스는 공격진의 공백을 채우기 위해 시메오네에게 꼭 필요한 자원이다. 유소년 아카데미 출신인 그는 감독의 기대에 부응하며 아틀레티코에 남을 만한 강력한 모습을 보여주고 있다. 그는 마르세유전에서 세 번의 결정적인 기회를 만들었다'고 전했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 오르티스와 손을 맞대고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

2001년생 공격수 오르티스는 2025년 지로나에서 아틀레티코 마드리드의 2군인 아틀레티코 마드릴레뇨로 이적했다. 그는 마드릴레뇨에서 2025~2026시즌 당시 23골을 넣으며 프리메라 페데라시온(3부리그) 득점왕에 올랐다. 이후 이번 여름 아틀레티코 마드리드의 프리시즌 명단에 승선하며 1군 콜업 가능성을 높였다.

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기대에 어울리는 활약으로 1군 진입 가능성을 키우고 있다. 그는 2001년생으로 이미 나이가 찬 상태로 이적한 선수였기에 기대감이 크지 않았으나, 이번 여름 잠재력을 뽐내고 있다. 직전 마르에슈와의 프리시즌 마지막 경기에서 결승골을 도우며 번뜩이는 모습을 추가했다. 아틀레티코 마드리드로서도 1군 명단에 오르티스를 포함할지에 고민이 커질 수밖에 없다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 워밍업에 나서고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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오르티스가 1군에 합류한다면 장기적으로 이강인의 경쟁자가 될 수 있다. 최전방과 측면을 모두 소화하는 오르티스는 이번 프리시즌 동안에도 이강인과 비슷한 자리에서 경기를 소화했다. 이강인을 향한 아틀레티코 마드리드의 뜨거운 구애, 디에고 시메오네의 신임을 고려하면 당장 이강인의 입지를 위협하기는 어렵다. 다만 이강인이 새로운 포지션에서 적응에 오랜 시간을 소요한다면 상황은 달라질 수 있다.

한편 이강인은 프리시즌 마지막 경기였던 마르세유전에서 아틀레티코 마드리드 소속 첫 선발 경기를 소화했다. 이강인은 35분가량을 소화하며 위협적인 패스를 몇 차례 선보이며 시선을 사로잡았다. 스페인의 문도 데포르티보는 '이강인은 몇 차례 훌륭한 스루패스를 선보였다. 특히 루크먼에게 연결된 패스는 골키퍼와 1대1 찬스를 만들었다. 루크먼의 슈팅은 골대를 맞고 튕겨 나왔다며 '패스가 정말 환상적이었다'고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com