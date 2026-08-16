[현장인터뷰]'굳게 지킨 1위' 김기동 감독 "아직 우승 얘기 NO…이겨내면서 가야 한다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"아직 우승에 대해선 얘기하고 싶지 않다."

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'승장' 김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 15일 서울월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기에서 4대2로 이겼다. 서울(14승5무4패)은 4경기 만에 승리를 거머쥐었다.

경기 뒤 김 감독은 "분위기가 처진 상황이었다. 이겨야 하는 경기라고 생각했다. 우리가 준비하면서 선수들의 의지가 강하다는 것을 느꼈다. 크게 걱정하지 않았다. 답답한 면은 있었다. 이승모와 손정범이 좋은 선수기는 하지만 자꾸 옆으로 돌다보니 상대를 쉽게 만드는 것이 있었다. 그런 부분 빼고는 좋았다"며 "실점 뒤 문선민이 먼저 들어가 공간을 찾으려고 했다. 분위기를 탔었는데 자책골이 나오면서 어려운 상황으로 갔었다. 송민규가 들어가면서 상대가 스리백으로 내려섰고, 문선민과 송민규가 활로를 만들었다고 생각한다. 몰아치면서 상대는 흐트러졌다고 느꼈고, 그래서 우리가 득점할 수 있었다. 중요한 경기에서 이겨내면서 다시 올라갈 수 있는 발판을 만든 것 같다. 자랑스럽다. 축하한다는 말을 하고 싶다"고 말했다.

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이날 서울은 전반에 선제골을 내주며 리드를 내줬다. 후반 클리말라의 득점으로 동점을 만들었지만, 김진수의 자책골로 또 다시 끌려갔다. 그러나 송민규의 연속 득점과 정승원의 쐐기골로 승리를 챙겼다.

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김 감독은 자책골 순간 "'이렇게 안 풀리나. 왜 이러지'라는 생각을 잠시 했다. 그리고 나서 선수들이 와서 하는 말이 '이런 것을 오늘 이겨내야 한다'고 했다. 송민규가 '이걸 이겨내지 못하면 우리는 우승하지 못한다'고 큰소리로 말하는 것을 봤다"고 했다.

그는 "송민규가 월드컵 기간 지나고 컨디션이 좋지 않았던 것은 사실이다. 약간의 부상이 있어서 배려해주려고 했다. 송민규는 30분정도는 생각했다. 들어가서 골과 도움을 하면서 다시 초반에 보여준 퍼포먼스를 하지 않을까 싶다. 송민규가 살아나야 나도 편하고 팀도 편하게 경기할 수 있다고 생각한다. 남은 경기 잘 했으면 좋겠다"며 "약간의 부상도 있었고, 김천전 뒤 미팅을 하면서 선수들 앞에서 많이 다그쳤다. 미안하게 생각했는데, 순간적으로 송민규도 마음이 많이 상했을 것으로 생각한다. 나는 송민규가 잘하길 바라는 마음으로 싫은 소리를 너무 많이 했다. 그 다음날 경기가 되지 않을 것 같다는 말을 들어서 얘기를 했다. 30분 정도로 배려를 했다. 송민규와 말을 하지 않아도 마음으로 전해지는 것이 있다. 아마 송민규도 나에게 미안한 마음이 있었을 것이다. 골을 넣으면서 감정이 올라와서 나에게 달려오지 않았나 생각한다"고 했다.

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이날 승리로 서울은 반전의 발판을 마련했다. 김 감독은 "아직 우승에 대해선 얘기하고 싶지 않다. 우리가 해야 할 것을 계속 해나가야 한다고 생각한다. 위기 관리를 하면서 가야한다고 생각한다. 앞으로도 또 시련이 올 수 있고, 처지는 분위기가 올 수 있다. 이겨내면서 가야한다. 선수들이 많이 느꼈을 것이다. 희열을 계속 가지고 갈 수 있도록 도우면서 할 생각"이라고 말했다.

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FC서울은 22일 FC안양과 대결한다. 김 감독은 "확실히 동기부여가 있는 경기는 어려운 것 같다. 경기 자체가 어렵다. 팬들이 이겨야 하는 경기라고 생각하는 것 같다. 사명감을 갖고 이번에는 꼭 이길 수 있도록 똘똘 뭉쳐서 준비 잘 해보겠다"고 각오를 다졌다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com