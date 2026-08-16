[오피셜]이강인 지원군 도착! 크리스티안 로메로, 토트넘 떠나 아틀레티코 마드리드 입성 "이 아름다운 팀 역사에 이름 남기고 싶다"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 김가을 기자]크리스티안 로메로가 토트넘(잉글랜드)을 떠나 아틀레티코 마드리드(스페인)로 이적했다.

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아틀레티코 마드리드는 15일(이하 한국시각) '토트넘에서 뛰던 로메로를 영입했다'고 발표했다. 계약 기간은 2031년 6월까지다. 영국 언론 'BBC' 등의 보도에 따르면 로메로의 이적료는 4000만유로 수준이다. 로메로는 구단을 통해 "이 아름다운 구단의 역사에 나의 이름을 남기고 싶다"고 다짐했다.

1998년생 로메로는 2016년 아르헨티나 벨그라노에서 프로 생활을 시작했다. 2018년 이탈리아 제노아에 진출한 이래 유럽 무대를 누벼왔다. 이탈리아 유벤투스, 아탈란타를 거쳐 2021~2022시즌 토트넘으로 임대 이적했다. 그는 2022년 8월 완전 이적해 4년을 더 뛰었다. 토트넘에서 공식전 156경기에 출전해 13골-7도움을 기록했다. 2024~2025시즌 유로파리그(UEL) 우승 때도 핵심으로 활약했다. 그는 손흥민이 LA FC의 유니폼을 입고 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적한 뒤 2025~2026시즌엔 토트넘의 주장을 맡기도 했다. 로메로는 아르헨티나 국가대표로도 맹활약하고 있다. 그는 A매치 58경기에 출전했다. 2022년 카타르월드컵 우승, 2026년 북중미월드컵 준우승에 힘을 보탰다.

사진=로메로 SNS 캡처

로메로는 아틀레티코 마드리드 이적 '오피셜'을 앞두고 개인 채널을 통해 '지난 5년 동안 단순한 클럽 이상의 의미를 지녔던 곳과 작별한다. 이곳은 내 집이었고, 도전이었으며, 가족과 함께 삶의 중요한 부분을 만든 곳이었다. 처음 이곳에 왔을 때 클럽의 역사에 이름을 남기는 분명한 꿈을 품었고, 그 꿈을 이루는 유일한 길은 노력과 희생, 그리고 우승이라는 목표를 달성하는 것이라고 여겨왔다. 그리고 우리는 그것을 해냈다. 행복한 순간들, 배웠던 것들, 제 곁을 지켜준 사람들, 5년 동안 받았던 사랑을 기억하겠다'고 했다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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한편, 로메로는 토트넘에 이어 아틀레티코 마드리드에서도 대한민국 국가대표 선수와 호흡을 맞추게 됐다. 토트넘에선 '캡틴' 손흥민과 함께 뛰었다. 아틀레티코 마드리드에선 '에이스' 이강인과 뛰게 됐다. 이강인은 지난달 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 둥지를 틀었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com