[프리시즌 매치 리뷰]'충격, 쫓겨난 아모림에게 당했다' '1-0→2-4' 맨체스터 유나이티드, AC밀란에 역전패..캐릭 감독 "아쉽다, 경기력이 좋지 않았다"

AC Milan's players celebrate with the trophy after the pre-season friendly football match between Manchester United and AC Milan at the Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland, on August 15, 2026. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes (L) and AC Milan's Spanish defender Mario Gila (R) vie for the ball during the pre-season friendly football match between Manchester United and AC Milan at the Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland, on August 15, 2026. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 이번 여름 프리시즌 마지막 경기서 4실점하며 완패를 당했다.

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마이클 캐릭 감독이 이끈 맨유는 15일(한국시각) 폴란드 브로츠와프에서 벌어진 후벤 아모림 감독의 이탈리아 AC밀란과의 프리시즌 친선 경기에서 2대4로 역전패했다. 아모림 감독은 지난 1월 시즌 도중 맨유로부터 경질당했고, 이번 여름에 밀란 지휘봉을 잡았다. 아모림을 자른 맨유 경영진은 소방수로 캐릭을 임명했고, 맨유는 지난 시즌을 프리미어리그 3위로 마치며 극적인 반전을 이뤘다. 맨유 구단은 캐릭을 정식 감독으로 임명했다. 아모림은 경질 이후 친정팀 맨유와의 대결에서 대승을 거뒀다.

Manchester United's players celebrate scoring their first goal during the pre-season friendly football match between Manchester United and AC Milan at the Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland, on August 15, 2026. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

맨유는 해리 매과이어의 선제골과 패트릭 도르구의 골로 두 차례 리드를 잡았지만 후반전 대규모 교체 이후 수비진이 무너지며 2골차 완패했다.

'임대 우등생' 마커스 래시포드가 원 소속 클럽 맨유 복귀 후 처음 경기에 출전했다. 맨유 주장 브루노 페르난데스는 2경기 연속으로 페널티킥을 실축했다. 지난 주중 리즈전에서 골문 밖으로 차낸 데 이어, 이번에는 밀란의 토리아니 골키퍼의 선방에 막혔다.

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맨유는 경기 시작 2분 만에 매과이어가 페르난데스의 도움을 받아 헤더 선제골을 터트렸다. 하지만 밀란은 전반 37분 '이적생' 곤살루 하무스가 박스 안으로 침투해 패스를 내주었고, 사무엘 추쿠에제가 이를 밀어 넣으며 1-1 동점을 만들었다. 맨유는 전반 종료 직전 유리 틸레만스가 페널티킥을 유도했고, 키커로 나선 페르난데스가 실패했다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Manchester United v AC Milan - Tarczynski Arena, Wroclaw, Poland - August 15, 2026 AC Milan coach Ruben Amorim REUTERS/Kacper Pempel

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맨유는 후반 시작 6분 만에 도르구가 상대 빌드업 실수로 잡은 찬스를 살려 득점, 2-1로 다시 리드를 잡았다. 하지만 밀란은 실점 후 6분 만에 다시 알패조 시세가 동점골(2-2)을 터트려 승부를 다시 원점으로 돌렸다.

epa13172129 Youri Tielemans (L) of Manchester United and Yunus Musah (R) of AC Milan in action during their pre-season friendly soccer match Manchester United vs AC Milan at the Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland, 15 August 2026. EPA/Przemyslaw Karolczuk POLAND OUT

아모림 감독 체제에서 전력 외로 분류돼 FC바르셀로나로 한 시즌 임대를 떠났다가 이번 여름 돌아온 래시포드는 후반 16분 교체 출전했다. 밀란은 후반 23분 추쿠에제의 크로스를 하무스가 헤더로 마무리하며 역전에 성공했고, 3분 후 로프터스-치크가 단독 찬스에서 네 번째 골을 넣었다.

CORRECTION / AC Milan's Portuguese forward #09 Goncalo Ramos (R) celebrates with AC Milan's English midfielder #08 Ruben Loftus-Cheek (L) scoring the 2-3 goal during the pre-season friendly football match between Manchester United and AC Milan at the Tarczynski Arena in Wroclaw, Poland, on August 15, 2026. (Photo by Sergei GAPON / AFP) / ?The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Sergei GAPON has been modified in AFP systems in the following manner: [AC Milan's Portuguese forward #09 Goncalo Ramos] instead of [ AC Milan's German forward #09 Niclas Fullkrug]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.?

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캐릭 감독은 밀란전 패배에도 불구하고 맨유 팬들에게 긍정적인 태도를 유지해 줄 것을 당부했다. 그는 경기 후 취재진과의 인터뷰에서 "오늘 결과는 아쉽다. 경기력이 좋지 않았다. 몇 가지 이유가 있지만, 핑계를 대지는 않겠다. 우리가 잘하지 못한 것은 사실이다"라며 "일부 선수들은 이번 프리시즌 첫 출전이었다. 우리는 다음 주 경기를 치를 준비가 되어 있다. 많은 선수들이 출전 시간을 소화한 덕에 상태가 더 좋아질 것이다. 훈련장에서 많은 노력을 기울였고, 그동안 경기력도 꽤 좋았다. 여전히 팀 분위기는 좋다"고 말했다. 맨유는 이번 프리시즌을 3승1무2패로 마쳤다.

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맨유는 오는 22일 승격팀 헐 시티와 새 시즌 개막전을 갖는다. 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com