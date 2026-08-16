[프리시즌 매치 리뷰]'놀랍다, 이렇게 달라지다니' 히샬리송 결승골-신예 무어 멀티골 폭발! 토트넘, 호펜하임에 3-0 대승..'프리시즌 5승1무 무패 행진'

Soccer Football - Pre Season Friendly - Tottenham Hotspur v TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 15, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison celebrates after scoring the opening goal during the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry Nicholls / AFP)

Tottenham Hotspur's English midfielder #47 Mikey Moore celebrates after scoring their second goal during the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 이번 여름 프리시즌 경기에서 매우 인상적인 경기력을 계속 유지하고 있다. 6경기 연속 무패행진이다. 신예들의 성장까지 보여주며 새 시즌에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.

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영건 마이키 무어가 두 골을 터뜨리며 토트넘이 15일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 독일 호펜하임과의 프리시즌 친선 경기서 3대0 완승을 거뒀다. 오른쪽 윙어로 선발 출전한 만 19세의 무어는 2골을 터트리며 강한 임팩트를 남겼다. 히샬리송이 결승골을 터트렸다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Tottenham Hotspur v TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 15, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi reacts Action Images via Reuters/Matthew Childs

토트넘 로베르토 데 제르비 감독은 호펜하임을 맞아 4-2-3-1 전형을 들고 나왔다. 최전방에 히샬리송, 2선에 마티스 텔-갤러거-무어, 수비형 미드필더로 산드로 토날리-베리발, 포백에 앤디 로버트슨-세네시-판 헤케-아치 그래이, 골키퍼로 킨스키를 선발로 배치했다.

히샬리송이 전반 35분 '이적생' 로버트슨이 페널티 박스 안으로 내준 공을 왼발로 마무리하며 토트넘에 선제골을 안겼다. 전반전을 1-0으로 앞선 토트넘은 후반전에 무어-텔의 합작쇼로 두 골을 더 추가하며 3골차 대승을 마무리했다. 후반 14분 무어가 왼쪽에서 텔이 올린 크로스를 밀어 넣어 두번째골로 마무리했다. 20분 후 무어는 텔의 도움을 받아 세번째골로 연결했다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Tottenham Hotspur v TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 15, 2026 Tottenham Hotspur's Sandro Tonali celebrates after the match Action Images via Reuters/Matthew Childs

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무어는 지난 2025~2027시즌을 스코틀랜드 글래스고 랭커스에서 임대로 보냈다. 새 시즌을 앞두고 다시 임대 얘기가 흘러나오고 있다. 그의 마지막 토트넘 공식 경기 출전은 2025년 5월이었다.

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토트넘은 16일 호펜하임을 상대로 두 번째 경기를 갖고 프리시즌 일정을 마무리한다. 토트넘은 이번 여름 프리시즌 6경기에서 5승1무를 기록 중이다.

Tottenham Hotspur's Scottish defender #03 Andy Robertson applauds fans after the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

토트넘의 프리미어리그 개막전은 23일 같은 런던 연고팀인 브렌트포드와의 원정 경기다. 토트넘은 지난 2025~2026시즌 프리미어리그 17위로 극적으로 잔류했다. 데 제르비 감독이 간신히 팀을 구했다. 토트넘은 새 시즌 도약을 위해 이번 여름 이적시장에서 대대적인 선수 영입으로 달라진 면모를 보여주고 있다. 첼시에 이어 EPL에서 두번째로 많은 선수 영입 자금을 투자했다. 토날리, 판 헤케 등의 영입에 무려 2억파운드 이상을 썼다. 새 시즌에 대한 기대감을 끌어올렸다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com