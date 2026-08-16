[오피셜]'굿바이, 북런던' 잉글랜드 국가대표 수비수 제드 스펜스, 토트넘→인터 밀란 완전 이적..'5년 계약, 이적료 3000만유로'

스펜스 캡처=인터밀란 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 국가대표 수비수 제드 스펜스가 EPL 토트넘에서 이탈리아 챔피언 인터 밀란으로 이적했다.

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두 구단은 16일(한국시각) 스펜스의 완적 이적이 마무리됐다고 공식 채널을 통해 알렸다.

스펜스는 세리에A 챔피언 인터 밀란과 5년 계약을 했다. 인터 밀란은 만 26세의 스펜스를 영입하기 위해 토트넘에 약 3000만유로의 이적료를 지불한 것으로 알려졌다. 그는 맨체스터 시티와의 계약이 만료된 후 FA로 이적한 잉글랜드 국가대표 수비수 존 스톤스에 이어 이번 여름 인터 밀란에 합류한 두 번째 잉글랜드 선수다. 스펜스는 2024년 제노아에서의 6개월 임대 생활을 했고, 이번이 두 번째 이탈리아 무대 도전이다.

스펜스 캡처=토트넘 구단 SNS

스펜스는 자신의 SNS를 통해 토트넘 팬들에게 작별 인사를 남겼다. 그는 "특별한 한 장이 끝을 맺는다. 수많은 추억과 순간들, 그리고 영원히 간직할 경험들이 함께한 여정이었다. 특히 빌바오에서의 그날 밤은 잊지 못할 것이다. 그동안 도움을 준 모든 스태프와 가족이 된 선수들, 그리고 무엇보다 팬 여러분께 감사드린다. 이제 새로운 장을 시작할 때이고, 토트넘은 항상 내 마음속 한구석에 남아 있을 것"이라고 말했다.

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스펜스는 2025~2026시즌 동안 토트넘에서 총 44경기에 출전했다. 주전 오른쪽 풀백 페드로 포로가 지난 6월에 재계약을 체결하고 좌측 풀백 앤디 로버트슨이 리버풀에서 FA로 영입됐다. 스펜스는 더 많은 경기 출전을 원했다. 인터 밀란은 스펜스를 원했다. 그는 지난달 막내린 북중미월드컵에서 잉글랜드 국가대표로 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. 적극적인 공격가담으로 상대 수비를 위협하는 장면을 많이 만들었다. 잉글랜드는 북중미월드컵에서 3위를 했고, 스펜서는 8경기에 모두 출전했다.

스펜스 캡처=토트넘 구단 SNS

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스펜스는 2022년 미들즈브러에서 이적료 1250만파운드에 토트넘으로 이적해 북런던 클럽에서 85경기에 출전했으며, 2025년 유로파리그 우승을 경험했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com