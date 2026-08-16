'이런 날벼락이 있나' 일본 국가대표 수문장 스즈키, PSG와의 구두 계약 파기→EPL 애스턴빌라 제안 검토 중..'제트기까지 보냈는데 거부'

스즈키 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 수문장 스즈키 자이온(파르마)의 거취가 급변하고 있다. 그는 최근까지만 해도 프랑스 파리생제르맹과 완전 이적 계약한후 이탈리아 유벤투스에서 임대로 당분간 뛸 것으로 알려졌다. 파르마와 파리생제르맹 두 구단이 모든 합의가 된 것처럼 보도됐다. 그런데 상황이 급변했다. EPL 애스턴빌라가 뛰어들면서 스즈키의 마음이 변했다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 16일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '스즈키와 파리생제르맹의 계약이 깨졌다. 선수 쪽에서 이슈가 발생했다'고 보도했다. 로마노에 따르면 스즈키와 파리생제르맹 구단은 구두 합의까지 한 상황이었다. 이적료는 약 3500만유로 정도였다. 파리생제르맹 구단은 스즈키에게 개인 제트기까지 보냈다고 한다. 하지만 계약은 성사되지 않았다고 한다. 스즈키 쪽에서 애스턴빌라의 새로운 제안을 검토 중이라고 한다.

스즈키 캡처=파브리지오 로마노 SNS

매체 디 애슬레틱에 따르면 우나이 에메리 감독의 애스턴 빌라가 아르헨티나 국가대표 수문장 에밀리아노 마르티네스가 세리에A로 떠날 경우 그를 대체할 최우선 옵션으로 스즈키를 고려하고 있다.

만 23세의 스즈키는 2024년 파르마에 입단해 지난 시즌 22경기에 출전하며 인상적인 경기력을 유지했다. 또 북중미월드컵에서도 일본 대표로 4경기에 모두 선발 출전했다.

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애스턴 빌라는 수개월 동안 스즈키를 관찰했다. 스즈키의 신체 능력과 빌드업 및 패스 능력을 높게 평가하고 있다고 한다.

스즈키 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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스즈키는 파리에서 메디컬 테스트 일정이 잡혀 있었지만 그걸 취소했다. 대리인 측과의 수수료 및 계약 조건 합의 문제로 구두 계약을 철회한 것이다. 따라서 스즈키의 애스턴빌라 이적 가능성에 더욱 힘이 실리고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com