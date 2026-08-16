주전 자리 초비상! 바이에른 잔류 선언한 김민재, 프리시즌 경기 중 허벅지 통증 OUT'...바이에른은 라이프치히에 3-1 승

사진캡처=티온라인

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[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)가 쓰러졌다.

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바이에른 뮌헨은 15일 오후 10시30분(한국시각) 독일 뮌헨에 위치한 알리안츠 아레나에서 열린 라이프치히와의 프리시즌 텔레콤컵에서 3대1로 승리했다. 이날 요나탄 타와 함께 중앙 수비진을 꾸린 김민재는 후반 24분 이토 히로키와 교체아웃됐다.

김민재는 후반 20분 무릎에 이상을 호소하며 그라운드에 주저 앉았다. 바이에른은 의료진은 경기장 안으로 들어가 김민재의 허벅지를 한참 동안 살펴봤다. 다행히 김민재는 걸어서 경기장을 빠져나왔다. 김민재는 벤치 앞에서 빈센트 콤파니 감독과 배화를 나눴고, 바이에른 동료들도 우려섞인 반응을 보였다. 독일 스카이스포츠는 '김민재는 허벅지에 붕대를 감았다. 경기를 계속 뛸 수 없었다'고 했다.

김민재는 올 시즌을 앞두고 잔류를 선언했다. 김민재는 지난 3일 제주월드컵경기장에서 열린 '아우디 풋볼 써밋 2026' 기자회견에서 이적설 관련 질문에 "(뮌헨에) 남아있지 않을까 싶다"라며 "감독님이 기회 많이 주시겠죠"라고 답했다. 김민재는 2025~2026시즌 3옵션으로 내려갔다. 레버쿠젠에서 요나탄 타가 영입되며, 주전 자리에서 밀렸다. 빈센트 콤파니 감독은 다요 우파메카노와 타를 주전 센터백으로 기용했다.

사진캡처=바이에른 SNS

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김민재 입장에서는 당혹스러울 수 밖에 없는 상황이다. 그는 2017년 전북 현대 입단 후 줄곧 주전 자리에서 뛰었다. '신인 무덤'으로 불린 전북에서 첫 해부터 주전 자리를 꿰차며 최고의 활약을 펼친 김민재는 이어 베이징 궈안으로 이적해 맹활약을 펼쳤다.

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유럽에서도 상황은 달라지지 않았다. 2021년 여름 튀르키예 페네르바체에서도 확고부동한 주전으로 활약했고, 다음 해 이탈리아 나폴리에서는 마침내 자신의 잠재력을 폭발시켰다. '레전드' 칼리두 쿨리발리의 대체자라는 부담스러운 상황에서도 주전으로 최고의 활약을 펼치며 나폴리의 기적같은 우승을 이끌었다. 수비의 나라 이탈리아에서 최고의 수비수로 선정됐다.

김민재는 이같은 활약을 바탕으로 세계 최고의 수비수 중 한명으로 떠올랐고, 많은 클럽들의 관심을 뒤로 하고 독일 최고의 명문 바이에른으로 이적했다. 김민재는 바이에른에서도 주전으로 활약했다. 혹사로 인한 부상으로 고생하기도 했지만, 팀내 입지는 흔들리지 않았다. 김민재는 유럽에 진출한 2021~2022시즌부터 지난 시즌까지 연 평균 41경기, 경기당 약 83분을 소화했다. 사실상 매경기 풀타임을 소화했다는 뜻이다.

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하지만 지난 시즌 상황이 달라졌다. 지난 시즌 김민재의 경기당 출전시간은 약 56분으로 줄었다. 경기 출전 역시 줄어들었다. 김민재를 향한 러브콜은 끊이지 않았다. 잉글랜드 프리미어리그의 첼시, 뉴캐슬을 비롯해 이탈리아 세리에A의 인터밀란, AC밀란, 나폴리 등이 러브콜을 보냈다. 최근에는 김민재와 나폴리에서 우승을 합작했던 루치아노 스팔레티 감독이 지휘봉을 잡은 유벤투스가 적극적이었다. 칼치오 메르카토는 유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자의 보도를 인용해 '스팔레티 감독은 김민재와 다시 함께 일하기를 간절히 바라고 있으며, 이번 여름 그를 유벤투스로 데려오기 위해 직접 설득에 나설 수도 있다. 두 사람의 관계는 매우 훌륭하다'고 전했다.

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페네르바체 역시 김민재 영입전에 뛰어들었다. 독일 커커는 '페네르바체가 김민재를 원한다'고 보도했다. 키커는 '바이에른은 김민재에 대한 제안이 올여름 이적시장에서 온다면 기꺼이 보내줄 의향이 있다'며 '이탈리아 구단뿐만 아니라 튀르키예 구단도 관심을 보이고 있다. 페네르바체가 김민재에게 매우 적극적이며 이미 협상이 진행된 상태'라고 했다. 이어 '바이에른은 김민재의 이적료로 약 2500만 유로를 요구하고 있으며, 김민재는 튀르키예로 이적할 경우 연봉 삭감을 감수해야 할 것으로 보인다'고 덧붙였다.

사우디의 관심도 받고 있다. 플레텐베르크는 '사우디아라비아가 바이에른의 김민재와 알폰소 데이비스 영입에 관심을 갖고 있다'고 전했다. 사우디는 오랜기간 김민재 영입에 관심을 보였다. 정상급 선수들 영입에 혈안이 된 사우디 입장에서 검증된, 정상의 아시아선수 김민재는 최고의 영입대상이다. 김민재는 2026년 북중미월드컵에서 최고의 활약을 펼치며 주가가 더욱 올라갔다.

최근에는 잉글랜드 프리미어리그 클럽들도 원했다. 애스턴빌라와 맨유 이적설이 나왔다. 하지만 김민재는 "선수로서 뮌헨에 있는 것 자체가 행복한 일이다. 지난 시즌에 나름대로 경기는 많이 뛰었다고 생각한다"면서 "(다요 우파메카노, 요나탄 타에 이어) 3번째 위치에서 경쟁하는 입장이니 운동장에서 최선을 다해야 하고, 더 열심히 해야 한다고 생각한다"며 "우파메카노, 타와 매 시즌 경쟁하고 있다. 그들과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 수비나 축구에 대해 많이 배우기도 한다"고 했다. 김민재는 프리시즌에 꾸준히 나서며 주전경쟁을 펼치고 있었지만, 뜻하지 않은 부상으로 비상이 걸렸다.

바이에른은 이날 김민재 뿐만 아니라 다른 주축 선수들도 쓰러지며 눈물을 흘렸다. 전반 8분만에 콘라트 라이머가 경합 이후 무릎 통증을 호소하며 교체됐다. 자말 무시알라도 후반 39분 상대 진영에서 쓰러졌다. 무시알라는 상대 선수와 접촉 없이 쓰러지며 우려를 낳았다. 그는 어지럼증, 발열 등을 호소한 것으로 알려졌지만, 막스 에베를 단장은 "무시알라는 괜찮다"고 했다.

한편, 경기는 바이에른의 완승으로 끝이 났다. 바이에른은 전반 13분 디아스의 선제골로 앞서나갔다. 후반 7분 그루다에게 동점골을 내줬지만, 후반 12분 브라운의 왼발 슈팅으로 다시 앞서나갔다. 35분 무스알라가 쐐기골을 터뜨리며 승리를 거뒀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com