미쳤다! '코리안 무티뉴' 황인범, 공식 데뷔전서 우승→리그 데뷔전서 데뷔 도움까지 '포르투갈 연착륙'...포르투는 히우 아브에 2-0 완승

출처=FC포르투 SNS

사진=포르투

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[스포츠조선 박찬준 기자]'황태자' 황인범이 리그 데뷔전부터 펄펄 날았다.

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황인범이 데뷔전서 데뷔 도움을 기록했다. 포르투갈 리그 첫 공격포인트였다. 포르투는 16일(한국시간) 포르투갈 빌라 두 콘드의 이스타디우 두 히우 아브에서 열린 히우 아브와의 2026~2027시즌 포르투갈 프리메이라리가 2라운드 원정 경기에서 2대0으로 승리했다. '디펜딩 챔피언' 포르투는 알베르카와의 개막전에 이어 이날도 무실점으로 승리하며 승점 6점으로 선두에 올랐다. 리그 2연패와 통산 32번째 우승을 향한 기분 좋은 출발을 알렸다.

승리의 중심에 황인범이 있었다. 이날 벤치에서 출발한 황인범은 팀이 1-0으로 앞선 후바 21분 데니스 귈과 교체투입되며 그라운드를 밟았다. 황인범의 리그 데뷔전이었다. 황인범은 앞서 리그 개막전에서는 경기에 나서지 못했다.

황인범은 후반 39분 경기에 쐐기를 박는 도움을 기록했다. 황인범은 알베르투 코스타가 올라오며 내준 볼을 잡았다. 몸을 돌려 방향을 바꾼 뒤 보르하 사인스에게 기가막힌 패스를 했다. 사인스가 논스톤 오른발 슈팅으로 마무리했다. 황인범의 포르투갈 첫 공격포인트였다. 기세를 탄 황인범은 6분 뒤 추가 도움의 기회를 잡았다. 문전으로 쇄도하던 스테판 에우스타키오를 향해 날카로운 롱패스를 보냈다. 에우스타키오가 잡았다면 결정적인 기회를 잡을 수 있었지만, 아쉽게도 슈팅까지는 이어지지 않았다.

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황인범은 이날 24분을 소화하며 인상적인 활약을 펼쳤다. 축구 통계 매체 '폿몹'에 따르면 황인범은 도움 1회, 기회 창출 2회, 슈팅 1회, 패스 성공률 73%, 긴 패스 1회 성공, 터치 22회, 걷어내기와 리커버리(볼 회수) 각각 1회씩을 기록했다.

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황인범은 지난달 포르투 이적을 확정지었다. 포르투는 지난달 21일 구단 홈페이지를 통해 '황인범이 3년 계약에 1년 옵션이 포함된 계약서에 서명했다. 이적료는 450만유로(약 76억원)다. 앞으로 등번호 16번이 새겨진 유니폼을 입고 뛴다'고 공식 발표했다. 황인범은 "세계 최고 클럽 중 하나에 입단하게 돼 기쁘다"며 "난 경기장에서 모든 것을 쏟아붓는 선수다. 팀 승리를 위해 최선을 다하겠다. 유규한 역사를 자랑하는 위대한 클럽의 명성을 높이겠다"고 각오를 다졌다.

2024년 여름 네덜란드 에레디비시의 '빅클럽' 페예노르트 유니폼을 입은 황인범은 맹활약을 펼친 첫 시즌과 달리, 두 번째 시즌 잦은 부상으로 제 몫을 하지 못했다. 그러던 중 페예노르트가 감독을 비롯해, 황인범 영입을 주도했던 운영진 대다수가 교체됐다. 황인범의 입지에 큰 변화가 생겼다. 북중미월드컵에서 활약으로 반등에 성공했다. 조별리그 1차전 체코전(2대1 승)에서 1골-1도움을 기록하는 등 좋은 모습을 보이며 '코리안 비티냐', '코리안 무티뉴'라는 찬사를 받았다.

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독일, 잉글랜드 등 빅리그를 비롯해 멕시코, 중동에서도 관심을 보였다. 그중 가장 적극적이었던 팀은 포르투였다. 중앙 미드필더를 찾던 포르투가 황인범에게 구애를 보냈다. 특히 프란체스코 파리올리 감독이 황인범을 강력히 원했다. 파리올리 감독은 무려 5년 동안 황인범에게 관심을 보였다. 2024~2025시즌 아약스 지휘봉을 잡았던 그는 페예노르트에서 뛰던 황인범을 직접 지켜보며 확신을 얻었다. 포르투 감독에 부임한 파리올리 감독은 황인범 영입을 추진했고, 마침내 열매를 맺었다.

사진=포르투

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황인범은 입단 5일만에 비공식 데뷔전을 치렀다. 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라가오에서 열린 애스턴 빌라와의 프리시즌 친선경기에서 후반 37분 교체투입됐다. 황인범은 좋은 플레이로 강한 인상을 남겼다. 아볼라는 황인범에 대해 '추가시간 포함 10분 남짓한 시간 동안, 리그 챔피언 포르투의 핵심 선수로 자리매김할 가능성을 보여줬다. 파리올리 감독이 안드레 빌라스 보아스 회장에게 황인범 영입을 요청한 이유를 여실히 드러냈다'라고 보도했다.

이어 2일 포르투갈 코임브라의 이스타디우 시다드 드 코임브라에서 열린 SCU 토레엔세(2부)와 2026 수페르타사 칸디두 드 올리베이라(포르투갈 슈퍼컵)에서 후반 교체투입돼 팀의 1대0 승리에 일조했다. 수페르타사 칸디두 드 올리베이라는 직전 시즌 프리메이라리가(1부) 우승팀과 타사 드 포르투갈(FA컵) 우승팀이 겨루는 슈퍼컵이다. 지난 시즌 프리메이라리가 정상을 차지한 포르투는 타사 드 포르투갈에서 역대 처음 우승한 토레엔세를 물리치고 통산 25번째 수페르타사 칸디두 드 올리베이라 우승을 거머쥐었다.

황인범은 후반 28분 교체투입되며 공식 데뷔전을 치렀다. 황인범은 이날 은 패스 성공률 100%(5회), 유효 슈팅 1회를 기록하며, 평점 6.3점을 기록했다. 황인범은 제한된 출전 시간이었지만, 팀의 승리를 통해 공식 경기 데뷔와 함께 슈퍼컵 트로피를 손에 쥐었다.

리그 데뷔전에서도 좋은 모습을 보인 황인범은 포르투갈 연착륙에 성공했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com