[오피셜]이강인 공백을 이강인 절친으로 메웠다! 스페인 우승 이끈 '결승골' 터뜨린 페란 토레스, 전격 PSG행...2031년까지, 등번호 9번

사진캡처=PSG SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]이강인의 공백은 이강인 절친이 메웠다.

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페란 토레스가 파리생제르맹(PSG) 유니폼을 입었다. PSG는 15일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '토레스 영입을 발표하게돼 기쁘다'며 '2031년까지 계약을 체결했으며, 등번호 9번을 착용한다'고 공식 발표했다.

이에 앞서 유럽이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노는 '토레스는 오직 PSG 이적만을 원하고 있다'며 '협상은 최근 며칠 사이 급물살을 탔다'고 전했다.

토레스는 입단 후 구단을 통해 "PSG처럼 야심찬 팀에서 새로운 모험을 시작하게 돼 기쁘다. 나세르 알 켈라이피 회장님과 루이스 캄포스 단장님, 그리고 루이스 엔리케 감독님께 팀에 합류할 기회를 주신 것에 감사드린다. 팀이 가능한 한 많은 트로피를 들어 올리는 데 도움이 될 수 있기를 바란다"고 했다.

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이어 "나는 팀 동료들을 위해 열심히 뛰는 선수다. 동료들을 위해 뛰면 결국 그들이 보답해 준다. PSG에는 훌륭한 선수들이 많고 나도 그들에게 배우고 싶다. 꾸준히 능력을 보여준 동료들이 있다. 나도 많은 골과 어시스트를 기록하고 싶다"는 소감을 전했다.

사진캡처=PSG SNS

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발렌시아 유스 출신의 토레스는 이강인의 절친으로 한국 팬들에게 익숙한 인물이다. 어린 시절부터 이강인과 함께 성장한 토레스는 함께 발렌시아 1군에 데뷔했다. 2017~2018시즌 데뷔전을 치른 토레스는 21세기에 태어난 선수로는 최초의 프리메라리가를 누볐다. 이후 발렌시아의 주축 공격수로 자리매김한 토레스는 2020년 펩 과르디올라 감독의 러브콜 속 맨시티로 이적했다.

맨시티에서 측면과 중앙을 오가며 경기에 나선 토레스는 우승에 일조했지만, 확실한 주전 자리를 꿰차지는 못했다. 결국 2021년 겨울 바르셀로나로 이적하며 스페인으로 돌아왔다. 초반 자리 확보에 어려움을 겪었지만, 이내 주전으로 자리매김했다. 2024~2025시즌 10골을 터뜨리며 커리어 첫 한 시즌 두 자릿수 득점을 달성한 토레스는 지난 시즌 무려 16골을 넣으며 커리어 하이를 달성했다. 선발과 교체를 오가며 확실한 포인트 생산 능력을 보인 토레스는 바르셀로나 우승에 힘을 보탰다.

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대표팀에서도 입지를 넓혔다. A매치 65경기에서 25골을 넣었다. 2026년 북중미월드컵에서 스페인 대표팀에 합류한 토레스는 주로 조커로 활약하다, 아르헨티나와의 결승전에서 커리어 최고의 골을 터뜨렸다. 연장전 결승골을 터뜨리며 스페인 우승을 이끌었다.

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입지가 커진 토레스는 주전 자리를 두고 바르셀로나와 갈등을 빚었다. 토레스는 바르셀로나를 향해 "나를 원하다는 것을 보여줘야 한다'고 했다. 스페인 내에서는 '토레스는 주전이라기보다 수준 높은 교체 자원'이라며 '월드컵 골이 그의 지위를 바꾸지는 않는다. 인식이나 에고는 바꿀 수 있겠지만 그의 지위는 달라지지 않는다'고 지적했다. 바르셀로나는 새로운 9번을 찾았고, 토레스는 새로운 도전에 나섰다.

PSG가 손을 내밀었다. 이강인을 떠나보낸 PSG는 다재다능한 공격수를 찾았고, 공교롭게도 '절친' 토레스의 손을 잡았다. 토레스는 PSG에 익숙한 얼굴들이 많다. 루이스 엔리케 감독은 2020년 스페인 대표팀을 이끌던 시절, 토레스에게 A매치 데뷔 기회를 줬다. 우스만 뎀벨레의 경우, 과거 바르셀로나에서 호흡을 맞춘 적이 있다. 미드필더 파비안 루이스는 스페인 대표팀에서 함께한 선수다.

PSG는 토레스의 합류로 전력을 더욱 업그레이드시켰다. PSG는 최근 유럽챔피언스리그 2연패를 달성한 당대 최고의 팀이다. 선발과 조커를 오갈 수 있는 토레스는 PSG 공격진에 힘을 실어줄 수 있는 자원이다. 브래들리 바르콜라가 이적한다면, 그 자리를 메울 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com