'이런 악연이 있나' '임대 우등생' 래시포드, 자신을 내친 아모림 감독의 AC밀란 상대 1년9개월 만의 맨체스터 유나이티드 복귀전 치렀다..BBC '화려하기 보다 무난했다'

등번호 9번 유니폼을 입고 출전한 래시포드 캡처=맨체스터 유나이티드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]'임대 우등생' 마커스 래시포드(맨체스터 유나이티드)가 1년 9개월 만에 원 소속팀 경기에 출전했다. 임대로 한 시즌 반을 다른 클럽에서 보냈던 그에게 의미있는 프리시즌 친선 경기였다. 복귀전 상대가 공교롭게도 자신을 '전력 외'로 분류했던 루벤 아모림 감독의 AC밀란이었다. 아모림 감독은 지난 1월 맨유에서 경질된 후 이번 여름 이적시장에서 밀란 사령탑으로 복귀했다.

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래시포드는 15일(한국시각) 폴란드 브로츠와프에서 벌어진 후벤 아모림 감독의 이탈리아 AC밀란과의 프리시즌 친선 경기에서 후반 16분 조커로 들어갔다. 북중미월드컵에 잉글랜드 국가대표로 참가했던 래시포드는 팀 훈련 합류가 늦었다. 이번 밀란전에서 인상적인 장면을 만들지는 못했다. 마이클 캐릭 감독의 맨유는 밀란에 2대4 역전패했다.

래시포드 캡처=맨체스터 유나이티드 구단 SNS

래시포드는 2-2로 팽팽한 후반 16분 음뵈모, 마이누 등과 함께 그라운드에 투입됐다. 2024년 12월 12일 유로파리그 빅토리아 플젠과의 원정 경기 이후 약 1년 9개월 만의 친정팀에서 치른 첫 출전이었다. 그동안 래시포드는 아모림 감독에 의해 사실상 퇴출당해 애스턴 빌라에서 반 시즌, 이후 FC바르셀로나로 한 시즌을 임대로 뛰었다. 래시포드가 맨유로 돌아오지 못할 것이라는 전망이 지배적이었지만 그는 이번 프리시즌 캠프로 복귀했다. .

캐릭 감독은 래시포드는 새 시즌 맨유 스쿼드에 포함시키고 싶어 한다. 그는 최근 영국 현지 기자들과 인터뷰에서 래시포드가 팀에 잔류하는 것이 확실하다는 암시를 드러냈다. 영국 매체 BBC는 맨유 관계자들은 폴란드에서 래시포드가 달았던 등번호 9번 유니폼이 확정된 번호가 아니라는 사실을 신속히 알렸다고 전했다. 유니폼 구매를 고려하던 팬들의 불만을 사전 차단한 것이다.

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만 28세의 래시포드는 조급해 보이지 않았다고 BBC는 현장 분위기를 전했다. 경기 중 첫 워밍업을 위해 나갔을 때, 그는 자신이 달려가던 코너 쪽의 맨유 팬들이 보낸 긍정적인 환호에 박수로 화답했다.

밀란이 4대2로 역전승했다. 캡처=AC밀란 구단 SNS

래시포드는 다른 대부분의 교체 선수들보다 늦게 나와 가볍게 몸을 풀기도 했다. 팀 동료 리산드로 마르티네스와 몇 차례 패스를 주고받기도 했다. 래시포드는 왼쪽 윙어로 뛰었다. 그는 터치라인을 따라 더 넓게 벌려 서서 위치를 잡았다. 측면에서 안쪽으로 치고 들어가면서 상대 수비를 공략했다. 코너 플래그 근처에서 보여준 뛰어난 플레이로 상대 선수를 제치기도 했다. 이 장면에 관중석의 많은 사람들이 자리에서 일어서기도 했다고 한다. BBC는 래시포드의 복귀전은 화려하기보다는 무난했다고 평가했다.

AC Milan coach Ruben Amorim speaks to media during a press conference ahead of the pre-season friendly match between Chelsea and AC Milan, in Jakarta, Indonesia, Friday, Aug. 7, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

Soccer Football - Pre Season Friendly - Manchester United v AC Milan - Tarczynski Arena, Wroclaw, Poland - August 15, 2026 AC Milan coach Ruben Amorim REUTERS/Kacper Pempel

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맨유는 프리시즌 친선 경기 일정을 모두 마쳤다. 맨유는 오는 22일 헐 시티와 원정 경기를 통해 새 시즌을 시작한다. EPL의 여름 이적시장 문은 오는 9월 1일 닫힌다. 래시포드의 이적 가능성이 완전히 닫힌 건 아니지만 잔류 가능성에 무게가 실리고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com