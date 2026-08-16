'리그스컵 8강 진출 실패' 손흥민, 리그 5경기 연속 득점 도전...샌디에이고전 최전방 공격수로 '선발 출전'[MLS 라인업]

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사진캡처=LA FC SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'손세이셔널' 손흥민이 다시 득점포 가동에 나선다.

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L AFC는 16일 오전 11시30분(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 샌디에이고FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 20라운드 홈 경기를 갖는다. 10승4무5패(승점 34)로 서부 2위인 LAFC가 이날 승리를 거두면 밴쿠버 화이트캡스를 제치고 단독 1위로 올라설 수 있다.

손흥민은 이날 '손톱'으로 나선다. 손흥민은 4-3-3 포메이션의 중앙 공격수로 출격한다. 좌우에는 드니 부앙가와 타일러 보이드가 선다. 중원에는 마키 델가도, 에디 세구라, 티모시 틸먼이 포진한다. 포백은 예브렌 체베르코-은코시 타파리-라이언 포르테우스-라이언 홀링스헤드가 꾸린다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 낀다.

손흥민은 최근 리그스컵 3경기에서 무득점이 그쳤다. 리그스컵은 미국 메이저리그사커(MLS)와 멕시코 리가 MX를 대표하는 클럽들이 맞붙는 북중미 최고 수준의 클럽 대항전이다. 리그 페이즈 3경기에서 상대 리그 3개팀과 격돌, 각 리그 성적 상위 4개팀이 8강 토너먼트에 진출한다.

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리그 페이즈에서는 무승부 없이 승부차기까지 치러 승패를 가린다. 90분 안에 승리하면 승점 3점, 승부차기로 이기면 2점, 승부차기로 패하면 1점을 가져간다. LA FC는 모두 승리했지만, 그 중 승부차기 승리가 두번이었다. LA FC는 승점 7점을 기록했지만, 막판 오스틴FC와 시카고 파이어에 밀리며 5위로 8강 진출에 실패했다.

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멕시코 클럽 상대 6경기 무득점에 그친 손흥민이 다시 축구화 끈을 조여멘다. 손흥민은 MLS 클럽들을 상대로는 최고의 활약을 펼쳤다. 월드컵 이후 치른, 올스타전 포함 5번의 경기에서 모두 골 맛을 보며 6골을 몰아쳤다. 이날 경기서도 득점한다면 리그 기준으로는 5경기 연속으로 골맛을 보게 된다.

손흥민은 MLS 이적 이후 아직 샌디에이고를 상대로 승리를 거둔 적이 없다. 1무1패에 그치고 있다. 이날 연속 득점과 함께 샌디에이고전 첫 승리를 맛볼 수 있을지 관심을 모으고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com