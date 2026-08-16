[프리시즌 매치 리뷰]주앙 페드로 멀티골 폭발! 사비 알론소 첼시 홈 데뷔전, 소시에다드 3-1 대파.."훌륭한 분위기, 홈 팬들 큰 힘이 됐다"

Chelsea's Brazilian striker #20 Joao Pedro celebrates scoring the equalising goal during the pre-season friendly football match between Chelsea and Real Sociedad at Stamford Bridge in London on August 15, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Chelsea's Spanish Manager Xabi Alonso gestures on the touchline during the pre-season friendly football match between Chelsea and Real Sociedad at Stamford Bridge in London on August 15, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 첼시의 새 사령탑 사비 알론소 감독이 런던 홈에서 치른 첫 친선경기에서 대승을 거뒀다.

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첼시는 15일(한국시각) 영국 런던 스탬포드 브리지에서 벌어진 스페인 레알 소시에다드와의 프리시즌 마지막 친선경기에서 3대1 승리했다. 첼시는 '이적생' 모건 로저스가 전반 11분 선제골을 넣어 기선 제압에 성공했다. 비록 전반 종료 직전 상대 아람부루에게 동점골(1-1)을 내줬지만 후반전 주앙 페드로가 멀티골을 넣어 2골차로 소시에다드를 제압했다. 페드로는 후반 2분 리스 제임스의 도움을 받아 결승골을, 후반 32분 귀스투의 어시스트를 쐐기골로 연결했다.

맨체스터 시티로의 이적설이 강하게 돌고 있는 아르헨티나 출신 미드필더 엔조 페르난데스는 후반 조커로 출전했다. 첼시의 일부 팬들은 엔조에게 야유를 보냈다. 소시에다드의 일본 국가대표 공격수 구보 다케후사는 선발 출전, 63분을 뛰었다.

Chelsea's Morgan Rogers celebrates after scoring the opening goal during the pre-season match between FC Chelsea and Real Sociedad in London, England, Saturday, Aug. 15, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

스페인 출신의 알론소 감독은 첼시 팬들로부터 뜨거운 환영을 받았다. 알론소 감독은 지난 1월 스페인 거함 레알 마드리드 사령탑에서 전격 경질됐다. 레알 마드리드의 일부 선수들과 불화가 있었다. 야인 생활을 보낸 끝에 그는 첼시의 새 사령탑으로 부임했다. 첼시는 지난 시즌 프리미어리그 10위를 했다. 이번 시즌 유럽 클럽대항전에 출전하지 못한다. 첼시는 팀의 부활을 위해 알론소를 영입한 것이다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Chelsea v Real Sociedad - Stamford Bridge, London, Britain - August 15, 2026 Chelsea's Pedro Neto in action with Real Sociedad's Jon Martin Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

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알론소 감독은 이번 소시에다드전에서 좋은 경기장 분위기를 만들어준 팬들을 칭찬했다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "새로운 홈에서 감회가 남달랐다. 팀과 새로운 스태프, 그리고 저에게 보내준 서포터들의 훌륭한 환영에 매우 기뻤다"라며 "우리는 좋은 유대감을 형성하고 지원을 받고 싶다. 팬들에게 좋은 축구를 보여주어 에너지를 얻고, 서로 연결되기를 원한다. 홈 경기장에서 좋은 분위기를 형성하는 것은 팀에 매우 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

Chelsea's manager Xabi Alonso on the touchline during the pre-season match between FC Chelsea and Real Sociedad in London, England, Saturday, Aug. 15, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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첼시는 오는 25일 풀럼 원정으로 새 2026~2027시즌 개막전을 갖는다. 첼시는 이번 프리시즌에 총 6경기를 치렀고, 3승1무2패를 기록했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com