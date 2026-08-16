'아쉽게 날린 두번의 5경기 연속골 찬스' 손흥민, 전반 무득점...'부앙가 골 취소' LA FC, 샌디에이고와 0-0[전반 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 결정적인 기회를 놓쳤다.

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LA FC는 16일 오전 11시30분(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 샌디에이고FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 20라운드 홈 경기 전반을 0-0으로 마쳤다. 10승4무5패(승점 34)로 서부 2위인 LAFC가 이날 승리를 거두면 밴쿠버 화이트캡스를 제치고 단독 1위로 올라설 수 있다.

손흥민은 이날 '손톱'으로 나섰다. 손흥민은 4-3-3 포메이션의 중앙 공격수로 출격했다. 손흥민은 시종 활발한 움직임으로 기회를 노렸다. 전반 초반 결정적인 기회를 날리며 5경기 연속 득점의 기회도 놓쳤다.

이날 손흥민의 좌우에는 드니 부앙가와 타일러 보이드가 섰다. 중원에는 마키 델가도, 에디 세구라, 티모시 틸먼이 포진했다. 포백은 예브렌 체베르코-은코시 타파리-라이언 포르테우스-라이언 홀링스헤드가 꾸렸다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 꼈다.

사진캡처=LA FC SNS

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전반 시작과 함께 손흥민이 결정적 기회를 잡았다. 전반 5분 손흥민이 폭발적인 스피드로 돌파에 나섰다. 박스 안까지 파고든 후 왼발 슈팅을 때렸다. 골대 왼쪽을 살짝 빗나갔다. 3분 뒤에는 델가도가 아크 정면에서 왼발 슈팅을 날렸다. 이번에는 골키퍼에 막혔다.

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20분 LA FC가 샌디에이고의 골망을 먼저 흔들었다. 후방에서 롱패스가 전방으로 향했다. 샌디에이고의 골키퍼가 나와 걷어내려 했지만, 제대로 처리하지 못했고, 파고들던 부앙가가 잡아 침착하게 밀어넣었다. 이 과정에서 부앙가의 팔에 맞았고, 주심은 온필드 리뷰를 진행했다. 핸드볼이 선언되며 득점이 인정되지 않았다.

샌디에이고도 반격했다. 27분 루카 밤비노가 아웃프런트로 찔러준 볼이 파고들던 마커스 앙바르트센에 향했다. 잉바르트센의 크로스는 각을 좁히고 나온 요리스에 걸렸다. 35분 손흥민이 또 한번 결정적 기회를 놓쳤다. 부앙가가 폭발적인 드리블로 왼쪽을 무너뜨렸다. 중앙에 노마크로 있던 손흥민에게 내줬다. 슈팅 하기 직전 샌디에이고의 슈퍼 태클에 막혔다.

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샌디에이고의 맹공이 펼쳐졌다. 38분 샌디에이고가 좋은 기회를 잡았다. 안데르스 드레이어가 개인기로 LA FC 문전까지 접근한 후 왼발 슈팅을 시도했다. 옆그물을 때렸다. 1분 뒤에는 루이스 모건이 때린 슈팅은 옆으로 벗어났다. 기세를 탄 샌디에이고는 잉바르트센이 슈팅을 시도했지만 수비를 맞고 나왔다.

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41분 LA FC의 롱패스가 골키퍼와 수비 사이에 떨어졌다. 수비수가 헤더한 볼이 뒤로 넘어가 자책골이 될뻔 했지만, 빗나갔다. 42분 샌디에이고가 역습에 나섰다. 왼쪽을 파고들며 시도한 컷백을 잉바르트센이 왼발 슈팅으로 연결했다. 수비 맞고 골대를 넘어갔다. 46분에는 왼쪽에서 올라온 프리킥을 모건이 방향을 바꾸는 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com