'부친상의 충격인가' 또 PK 실축한 메시! 인터 마이애미 3연패 부진, 선두 내슈빌에 1-4 대패..'자신감을 잃었다..수비 와르르 붕괴'

NASHVILLE, TENNESSEE - AUGUST 15: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts after missing a penalty during the MLS match between Nashville SC v Inter Miami CF at GEODIS Park on August 15, 2026 in Nashville, Tennessee. Carly Mackler/Getty Images/AFP (Photo by Carly Mackler / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NASHVILLE, TENNESSEE - AUGUST 15: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF lines up on the pitch prior to the MLS match between Nashville SC v Inter Miami CF at GEODIS Park on August 15, 2026 in Nashville, Tennessee. Carly Mackler/Getty Images/AFP (Photo by Carly Mackler / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나 축구 스타 리오넬 메시가 또 페널티킥을 실축했다. 자신 없게 찬 약한 슈팅이 상대 골키퍼의 다이빙에 막혔다. 메시가 선발 출전한 인터 마이애미는 수비가 와르르 무너지면서 대패를 당했다. 마이애미는 최근 3연패의 부진에 빠졌다.

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인터 마이애미는 16일(한국시각) 미국 내슈빌 지오디스 파크에서 벌어진 MLS(메이저리그사커) 동부 컨퍼런스리그 19라운드 원정 경기서 내슈빌에 1대4 대패를 당했다. 마이애미는 승점 38점으로 동부 2위를 마크했다. 선두는 내슈빌로 승점 43점이다

마이애미는 전반 17분 홈팀 나자르에게 선제골을 얻어맞았다. 나자라르가 수비 뒷공간을 파고 들어 헤더로 마이애미 골망을 흔들었다. 마이애미는 전반 23분 동점골 찬스를 날려버렸다. 수아레즈가 유도한 페널티킥을 메시가 키커로 나섰지만 상대 골키퍼의 다이빙에 막혔다. 레길론이 쇄도하며 차 넣었지만 VAR(비디오판독) 결과, 노골로 인정됐다. 페널티킥 상황에서 레길론이 메시가 슈팅을 하기 전에 먼저 골박스 안으로 들어왔다고 판단, 골로 인정하지 않았다.

아르헨티나 국가대표이기도 한 메시는 지난달 끝난 북중미월드컵에서도 이집트전, 오스트리아전에서 페널티킥을 성공시키지 못했다.

Inter Miami CF offense Lionel Messi (10) celebrates with midfielder Telasco Segovia (8) after a score against the Nashville SC during the first half of an MLS soccer match Saturday, Aug. 15, 2026, in Nashville, Tenn. (AP Photo/Butch Dill)

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마이애미는 전반 추가시간 세고비아가 메시의 도움을 받아 동점골(1-1)을 뽑으며 전반전을 1-1로 마쳤다.

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마이애미는 후반전 수비라인이 완전히 붕괴되면서 3골을 내줬다. 후반 시작 4분 만에 내슈빌 공격수 무크타르에게 결승골을 얻어맞았다. 마이애미는 전체 라인을 올려 공격적으로 맞불을 놓았지만 수비 뒷공간이 마구 뚫렸다. 후반 11분에는 수리지에게 세번째 골을, 7분 후에는 다시 무크타르에게 네번째 골을 허용했다. 14분 동안 3실점하며 마이애미 수비는 초토화됐다. 마이애미는 한골도 추가하지 못하고 3골차 완패를 당하며 고개를 숙였다. 메시는 90분 풀타임을 뛰었고, 1도움에 머물렀다. 마이애미는 최근 리그스컵 2연패 이후 정규리그에서도 연패를 이어갔다. 최근 3경기를 모두 내줬다.

Aug 15, 2026; Nashville, Tennessee, USA; Nashville SC defender Maxwell Woledzi (3) breaks up an attack by Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) during the first half at Geodis Park. Mandatory Credit: Alan Poizner-Imagn Images

메시는 최근 부친상을 당했다. 메시의 아버지이자 에이전트인 호르헤 메시지난 8일, 오랜 지병으로 인해 향년 68세로 아르헨티나 로사리오의 병원에서 별세했다. 메시는 장례식 참석 이후 소속팀에 합류했지만 팀의 연패를 끊지 못했다. 마이애미는 다음 일정은 20일 필라델피아와의 원정 정규리그 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com