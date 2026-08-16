'5경기 연속골 실패' 손흥민, 슈팅 4개→결정적 찬스 3번 모두 날린 무득점...LA FC, 샌디에이고에 0-1 패 '3위 추락'[MLS 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 5경기 연속 득점에 실패했다.

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LA FC는 16일 오전 11시30분(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 샌디에이고FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 20라운드 홈 경기에서 0대1로 패했다. 5경기서 4승1무의 가파른 상승세를 타던 LA FC는 이날 승리할 경우, 단독 1위로 올라설 수 있었지만, 3위로 내려갔다. 샌디에이고전 첫 승에도 실패했다.

손흥민은 최근 리그스컵 3경기에서 무득점이 그쳤다. 리그스컵은 미국 메이저리그사커(MLS)와 멕시코 리가 MX를 대표하는 클럽들이 맞붙는 북중미 최고 수준의 클럽 대항전이다. 리그 페이즈 3경기에서 상대 리그 3개팀과 격돌, 각 리그 성적 상위 4개팀이 8강 토너먼트에 진출한다.

리그 페이즈에서는 무승부 없이 승부차기까지 치러 승패를 가린다. 90분 안에 승리하면 승점 3점, 승부차기로 이기면 2점, 승부차기로 패하면 1점을 가져간다. LA FC는 모두 승리했지만, 그 중 승부차기 승리가 두번이었다. LA FC는 승점 7점을 기록했지만, 막판 오스틴FC와 시카고 파이어에 밀리며 5위로 8강 진출에 실패했다.

사진캡처=LA FC SNS

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멕시코 클럽 상대 6경기 무득점에 그친 손흥민이 다시 축구화 끈을 조여멘다. 손흥민은 MLS 클럽들을 상대로는 최고의 활약을 펼쳤다. 월드컵 이후 치른, 올스타전 포함 5번의 경기에서 모두 골 맛을 보며 6골을 몰아쳤다. 하지만 이날 결정적인 찬스를 여러차례 잡았지만, 모두 골대를 벗어나며 득점에 실패했다. 커리어 첫 리그 5경기 연속 득점에 실패했다.

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손흥민은 이날 '손톱'으로 나섰다. 손흥민은 4-3-3 포메이션의 중앙 공격수로 출격했다. 손흥민의 좌우에는 드니 부앙가와 타일러 보이드가 섰다. 중원에는 마키 델가도, 에디 세구라, 티모시 틸먼이 포진했다. 포백은 예브렌 체베르코-은코시 타파리-라이언 포르테우스-라이언 홀링스헤드가 꾸렸다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 꼈다.

전반 시작과 함께 손흥민이 결정적 기회를 잡았다. 전반 5분 손흥민이 폭발적인 스피드로 돌파에 나섰다. 박스 안까지 파고든 후 왼발 슈팅을 때렸다. 골대 왼쪽을 살짝 빗나갔다. 3분 뒤에는 델가도가 아크 정면에서 왼발 슈팅을 날렸다. 이번에는 골키퍼에 막혔다.

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20분 LA FC가 샌디에이고의 골망을 먼저 흔들었다. 후방에서 롱패스가 전방으로 향했다. 샌디에이고의 골키퍼가 나와 걷어내려 했지만, 제대로 처리하지 못했고, 파고들던 부앙가가 잡아 침착하게 밀어넣었다. 이 과정에서 부앙가의 팔에 맞았고, 주심은 온필드 리뷰를 진행했다. 핸드볼이 선언되며 득점이 인정되지 않았다.

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샌디에이고도 반격했다. 27분 루카 밤비노가 아웃프런트로 찔러준 볼이 파고들던 마커스 앙바르트센에 향했다. 잉바르트센의 크로스는 각을 좁히고 나온 요리스에 걸렸다. 35분 손흥민이 또 한번 결정적 기회를 놓쳤다. 부앙가가 폭발적인 드리블로 왼쪽을 무너뜨렸다. 중앙에 노마크로 있던 손흥민에게 내줬다. 슈팅 하기 직전 샌디에이고의 슈퍼 태클에 막혔다.

샌디에이고의 맹공이 펼쳐졌다. 38분 샌디에이고가 좋은 기회를 잡았다. 안데르스 드레이어가 개인기로 LA FC 문전까지 접근한 후 왼발 슈팅을 시도했다. 옆그물을 때렸다. 1분 뒤에는 루이스 모건이 때린 슈팅은 옆으로 벗어났다. 기세를 탄 샌디에이고는 잉바르트센이 슈팅을 시도했지만 수비를 맞고 나왔다.

41분 LA FC의 롱패스가 골키퍼와 수비 사이에 떨어졌다. 수비수가 헤더한 볼이 뒤로 넘어가 자책골이 될뻔 했지만, 빗나갔다. 42분 샌디에이고가 역습에 나섰다. 왼쪽을 파고들며 시도한 컷백을 잉바르트센이 왼발 슈팅으로 연결했다. 수비 맞고 골대를 넘어갔다. 46분에는 왼쪽에서 올라온 프리킥을 모건이 방향을 바꾸는 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다.

후반 들어 팽팽한 흐름이 이어졌다. 샌디에이고가 후반 시작 2분만에 좋은 슈팅을 때렸다. 오스카 베르호에븐의 오른발 슈팅이 요리스 골키퍼에 막혔다. 1분 뒤 손흥민이 반격했다. 박스 밖 정면에서 왼발 슈팅을 때렸지만, 샌디에이고 수비수에 막혔다.

후반 5분 LA FC가 좋은 기회를 놓쳤다. 왼쪽에서 올린 부앙가의 코너킥을 홀링스헤더가 헤더로 연결했지만, 골대를 살짝 벗어났다. 득점 확률이 20%나 될 정도로 결정적인 기회였다. 6분에는 부앙가가 절묘한 2대1 패스 후 장기인 오른발 감아차기 슈팅으로 연결했지만, 골키퍼 정면으로 향했다.

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9분 손흥민이 또 한번 결정적 기회를 무산시켰다. 상대 빌드업 미스를 세구라가 가로채 중앙으로 파고들던 손흥민에게 연결했다. 손흥민은 빠른 스피드로 수비 사이를 파고들며 골키퍼와 맞선 상황에서 왼발 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 벗어났다. 손흥민도 머리를 감싸며 아쉬워했다.

샌디에이고도 11분 가브리엘 피라니가 오른발 슈팅을 시도했지만 빗나갔다. 18분 LA FC가 손흥민을 기점으로 기회를 만들었다. 왼쪽으로 손흥민이 파고든 후 내준 볼이 델가도를 거쳐 틸먼에게 향했다. 틸먼의 오른발 슈팅은 수비 맞고 아웃됐다.

19분 LA FC가 두 명을 바꿨다. 보이드와 틸먼을 빼고 마티외 쇼이니에르와 제이콥 샤펠버그를 넣었다. 20분 손흥민이 절묘한 침투패스를 받아 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 슈팅은 골키퍼 선방에 걸렸다. 하지만 앞서 위치가 오프사이드였다.

25분 손흥민이 멋진 돌파에 성공했다. 압박을 통해 볼을 뺏어낸 손흥민은 폭발적인 스피드로 오른쪽을 무너뜨린 후 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 하지만 슈팅은 태클 맞고 골대를 넘어갔다.1분 뒤 샤펠버그가 왼쪽에서 올린 크로스가 골키퍼 맞고 흐르자, 세구라가 헤더로 연결했다. 골키퍼 선방에 맛혔다.

샌디에이고가 28분 두 명의 교체카드를 단행했다. 30분 손흥민이 폭발적인 스피드로 중앙을 뚫어냈다. 하지만 상대의 태클에 쓰러졌다. 39분 샌디에이고가 두 명을 더 바꿔 기동력을 강화했다.

41분 샌디에이고가 마침내 균형을 깼다. 오른쪽에서 올라온 코너킥이 머리에 맞고 골대로 향했다. 요리스가 잘 막아냈다. 하지만 온필드리뷰 결과 방향이 바꾼게 머리가 아닌 포르테우스의 손에 맞았다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 드레이어스가 키커로 나섰고, 깔끔하게 성공시켰다.

LA FC가 총공세에 나섰다. 48분 손흥민이 오른쪽에서 날카로운 코너킥을 올렸다. 공격에 가담한 타파리가 머리에 맞췄지만, 골대를 벗어났다. 51분 드레이어가 손흥민을 막는 과정에서 과격한 태클로 경고를 받았다. 그는 경고 누적으로 퇴장을 당했다. 이후 킥을 하기 위한 과정에서 손흥민이 상대와 충돌하며 경고를 받았다. 손흥민의 노력에도 더이상 득점은 나오지 않았고, 결국 경기는 LA FC의 0대1 패배로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com