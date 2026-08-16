AFC, 'ACLE 진출 실패' 강원 억울함 풀어줄 생각 없나...감바전 심판 논란, 이의 제기 기각

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아축구연맹(AFC)이 강원FC가 제출한 이의를 기각했다.

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축구계 관계자에 따르면 16일 AFC는 강원FC가 지난 11일에 열린 감바 오사카(일본)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프 0대1 패배 후 제출한 이의 제기를 기각했다.

강원은 ACLE로 갈 수 있는 단판 승부에서 무능한 심판진과 무책임한 AFC 관계자들로 인해서 피해를 봤다. 논란의 상황은 연장전 직전 발생했다. 정경호 강원 감독은 2명의 교체를 준비했다. ACLE 대회 규정에 따르면 각 팀은 정규 시간 동안 교체를 3번 진행할 수 있으며 5명까지 가능하다. 연장전에선 교체 횟수 1회와 인원 1명이 '추가'된다. 전후반 3명만 교체한 강원은 추가된 교체 기회에 3명까지 투입할 수 있었다. 정규 시간에 사용하지 않은 교체 카드 2장에 1장이 더해졌기 때문이다. 코리아컵도 같은 규정을 따르고 있어서 이를 숙지하고 있던 강원은 2명을 넣으려고 했다.

그러나 요르단 출신 대기심은 1번의 기회에 1명만 교체 투입할 수 있다며 교체를 불허했다. 현장 경기 운영을 맡은 한국프로축구연맹 관계자가 나서 규정을 언급하자 대기심은 갑자기 카타르 출신 주심과 소통하기 시작했다. 문제는 주심조차 교체 규정에 대해서 제대로 모르고 있었다는 점. 아시아 최고 대회를 관장하고 있는 국제 대회 심판들이 교체 방식도 모르고 있다는 충격적인 상황에 현장은 혼란에 빠졌다.

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주심도 답을 모르자, 대기심은 심판평가관이나 경기감독관에게 내려와 상황을 정리해달라고 요구했다. 현장에 있던 프로연맹 관계자들이 이들에게 연락했지만 돌아오는 대답은 '나 몰라라'였다. 심판평가관은 전화조차 받지 않았고, 경기감독관은 자신이 나설 상황이 아니라며 책임을 회피했다. 촌극 속에 강원은 원하는 교체를 하지 못했다.

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그 지점에서 '통한의 골'이 터졌다. 체력이 떨어져 교체해 주려고 했던 강준혁의 오른쪽이 뚫렸다. 연장 전반 13분 나와타 가쿠에게 결승골을 허용했다. 프로연맹 관계자가 대기심에게 대회 규정까지 확인시켜 준 뒤에야 강원은 3명을 교체할 수 있었다. 그러나 승부를 뒤집지 못했다.

경기 후 대기심은 말을 바꾸면서 자신의 책임을 인정하지도 않았다. 심지어 심판진과 심판평가관의 '말 맞추기' 정황까지 포착됐다. 심판들과 주로 이야기하던 심판평가관은 대화를 시도한 프로연맹 관계자의 말조차 무시하고 퇴근했다. 경기감독관은 이 경기에서 자신의 책임이 없다는 보고서를 작성해달라고 요청하기도 했다. 누구 하나 책임지려고 하지 않았다.

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경기 후 강원은 곧바로 AFC에 이의제기를 보냈다. 하루 만에 AFC에서는 해당 안건에 대해서 징계윤리위원회를 실시할 계획이라고 공문을 보내 알렸다. 심각한 논란이 될 수밖에 없는 사안이라 AFC에서도 발 빠르게 행동하는 것처럼 보였다.

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그러나 16일 받은 공문에서는 강원의 이의 제기를 기각하겠다는 내용만 담겨 있었다. 심판진이나 관련 AFC 관계자 징계 여부도 공문에 적혀 있지 않았다고 한다. 왜 이러한 결정이 나왔는지 이유를 알기 위해서는 강원에서 다시 AFC에 서면 요청을 해야 하는 상황. 강원은 곧바로 서면 요청을 진행할 계획이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com