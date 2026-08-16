'토트넘 탈출의 꿈을 이뤘다' 이강인의 아틀레티코 입단 아르헨티나 국대 수비수 로메로가 밝힌 이적 속내 "내 플레이 스타일과 딱 맞는 곳"

아틀레티코 마드리드로 이적한 로메로 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"내 플레이 스타일과 완벽하게 맞는 곳이다."

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최근 EPL 토트넘에서 스페인 아틀레티코 마드리드로 완전 이적한 아르헨티나 국가대표 센터백 크리스티안 로메로가 클럽을 옮긴 이유를 밝혔다. 로메로는 아틀레티코 마드리드와 2031년 6월까지 총 5년 계약했고, 또 이적료는 4000만유로로 알려졌다. 추가 이적료 옵션으로 향후 15%가 포함됐다고 한다.

아틀레티코 구단은 공식 채널을 통해 로메로의 이적 소감, 배경 등을 공개했다. 그는 오랫동안 아틀레티코 선수가 되기를 원했음을 인정했다.

로메로는 "이 거대한 클럽에 오게 되어 매우 기쁘고 행복하다. 나는 언제나 같은 마음가짐으로 왔다. 이 아름다운 클럽의 역사에 내 이름을 남기고자 한다. 그렇게 할 수 있는 유일한 방법은 무언가를 성취하는 것뿐이다. 그런 마음가짐으로 왔고, 이를 이루기 위해 마지막 날까지 모든 것을 바칠 것"이라고 말했다.

로메로 캡처=토트넘 구단 SNS

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또 그는 아틀레티코를 선택한 이유에 대해 "내 플레이 스타일과 클럽의 스타일이 서로 완벽하게 들어맞는다. (아르헨티나) 대표팀 동료들도 많이 있고, 이곳이 멋진 클럽이라는 것을 알고 있다. 구단 관계자들도 제가 이곳으로 오는 데 영감을 주었다. 유럽챔피언스리그에서 상대 팀으로 경기했을 때 팬들의 응원 등 모든 요소가 조금씩 영향을 미쳐 이곳으로 오기로 결정했다"고 말했다. 로메로는 공격적인 수비를 펼치는 스타일이다. 뛰어난 운동 능력을 갖춘 그는 거칠고 공격적인 수비로 호평을 받지만 종종 불필요한 파울을 범해 팀을 위기에 빠트리기도 한다.

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로메로는 "최선을 다할 선수라는 점은 의심의 여지가 없다. 결국 축구라는 것은 잘 될 수도 있고 못 될 수도 있지만, 이 엠블럼과 이 유니폼에 100% 헌신할 것이다. 아틀레티코 선수가 된다는 것이 어떤 책임감을 뜻하는지 알고 있기에, 첫날부터 최선을 다해 팬들의 신뢰를 얻고, 나에게 보낸 수많은 메시지와 클럽이 진행한 투자에 보답할 것이다. 경기력으로 나에게 보여준 모든 신뢰에 보답하도록 노력하겠다"고 말했다.

그는 "(곧 있을 홈 데뷔가) 놀라운 일이 될 것이다. 유니폼을 입고 경기에 나설 날을 손꼽아 기다리고 있다. 오래전부터 이곳에 오고 싶었기 때문에 매우 환상적인 일이 될 것임을 알고 있다. 결국 성사되었고, 이곳에서 팬들과 함께 경기를 치를 날을 손꼽아 기다리고 있다"고 말했다. 아틀레티코의 개막전은 20일 말라가와 홈에서 갖는다. 이적으로 팀 합류가 늦어진 로메로가 바로 개막전부터 선발 출전하기는 어려울 것이다.

아틀레티코 마드리드로 이적한 로메로 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

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지난 2025~2026시즌 토트넘 주장이었던 로메로는 매우 힘든 시간을 보냈다. 잦은 부상과 불필요한 퇴장 등의 징계로 팀이 어려울 때 함께 하지 못했다. 그로인해 토트넘 팬들로부터 많은 비판을 받았다. 토트넘은 지난 시즌 리그 17위로 천신만고 끝에 프리미어리그에 생존했다. 2021년 8월 토트넘 유니폼을 처음 입었던 로메로는 지난 시즌 동안 수많은 이적 루머에 휩싸였다. 그는 실제로 토트넘이 아닌 새로운 곳으로 떠나고 싶어했다. 결국 그 꿈이 이뤄졌다. 아르헨티나 출신 디에고 시메오네 감독과 훌리안 알바레즈 같은 아르헨티나 동료 선수들이 많은 아틀레티코 구단 유니폼을 입었다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com