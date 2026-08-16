'결국 로드리는 떠날 것이다' 맨체스터 시티↔FC바르셀로나 이적료 협상 1000만유로로 좁혀졌다, 5000만→6000만→7000만유로 3차 제시..'남은 2주 안에 성사될 것'

로드리 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]북중미월드컵에서 스페인의 우승을 이끌었고 또 MVP인 골든볼을 수상한 현존 최고의 미드필더 로드리(맨체스터 시티)가 이번 여름 이적시장에서 이적할 수 있을까. 현재 원 소속팀 맨시티와 그를 원하는 FC바르셀로나가 이적료 협상 중이다. 맨시티는 8000만유로를 달라는 입장을 고수하고 있다. 바르셀로나는 세번째 제안으로 7000만유로를 제안했다고 한다. 5000만유로에서 시작해 많이 올렸지만 여전히 1000만유로의 격차가 있다.

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두 구단의 대화는 최근 시작됐다. 1주일 정도 됐다. 로드리가 레알 마드리드의 제안을 거절하며 바르셀로나와 개인 합의를 마친 상황이다. 맨시티는 그의 계약을 연장하고 싶었지만 로드리가 떠나고 싶다고 했다. 맨시티 구단은 선수의 의사를 존중하기로 했다. 그렇지만 맨시티는 로드리를 절대 싸게 넘기지 않을 것을 분명히 했다고 스페인 매체 마르카는 전했다. 맨시티가 책정한 로드리의 몸값(이적료)은 8000만유로다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri during the warm up before the match REUTERS/Amanda Perobelli

2019년 7월 아틀레티코 마드리드에서 맨시티로 이적했던 로드리는 2027년 6월까지 계약돼 있다. 한 시즌도 채 남지 않았다. 7년 전 맨시티가 아틀레티코에 지불한 이적료는 7000만유로였다. 1996년생인 로드리의 현재 시장가치는 5110만유로다. 맨시티는 시장가치 보다 높은 금액을 요구하고 있다. 로드리가 북중미월드컵에서 최고의 경기력을 펼친 이상 헐값으로 절대 넘기지 않겠다는 것이다.

바르셀로나는 맨시티의 요구 수준과 거리가 먼 첫 번째 제안을 보냈다. 약 5000만유로 상당의 제안을 했다가 바로 거절당했다. 두 구단의 스포츠 디렉터인 데코(바르셀로나)와 우구 비아나(맨시티)는 입장을 줄이기 위해 여러 차례 대화를 나눴다. 바르셀로나의 두 번째 제안 역시 거절당했다. 약 1000만유로를 인상했지만 맨시티는 받아들이지 않았다.

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바르셀로나는 세 번째 제안을 전달한 상황이라고 한다. 이 제안은 보너스를 포함해 7000만유로에 달하는 것으로 알려졌다. 마르카에 따르면 협상 사정을 잘 아는 관계자들은 두 구단의 합의가 가까워졌다고 보면서도, 즉각적으로 성사되지는 않을 것으로 판단하고 있다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri arrives at the stadium before the match REUTERS/Agustin Marcarian

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최근 간단한 허리 시술을 마치고 회복한 로드리는 현지시각 13일 맨체스터에 머물고 있다. 맨시티 팀 훈련에 합류하기 위해 스페인에서 영국으로 이동했다. 로드리는 개인 훈련을 시작했다. 펩 과르디올라의 후임인 새 사령탑 엔조 마레스카 감독과 만나기도 했다. 마레스카는 "(로드리의 거취에 대한 질문에)무슨 일이든 일어날 수 있다"고 말했다.

EPL 여름 이적 시장은 오는 9월 1일 마감된다. 2주 앞으로 다가왔다. 마르카는 2주 안에 로드리의 이적이 성사될 것으로 보고 있다. 결국 두 구단이 이적료 합의를 볼 것으로 전망했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com