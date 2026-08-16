[대학축구]'벌써 2관왕' 중앙대, 시즌 3관왕 향해 순항…조별리그 2연승 질주

사진제공=한국대학축구연맹

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중앙대학교가 시즌 3관왕을 향해 순항하고 있다.

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중앙대는 15일 경남 합천의 군민체육공원 3구장에서 열린 우석대와의 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 조별리그 4조 2차전에서 3대0으로 이겼다. 중앙대는 1차전 경일대(3대0 승)에 이어 우석대까지 잡으며 토너먼트 진출을 확정했다. 중앙대는 지난 1월 치른 제22회 1,2학년대학축구대회, 지난달 제62회 추계대학축구연맹전 백두대간기에서 벌써 2관왕을 달성했다. 이번 대회 조별리그 최종전에선 목포과학대와 붙는다.

한편, 중앙대 뿐만 아니라 김천대, 홍익대, 홍익대, 용인대도 조별리그 2연승을 달렸다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 조별리그 2차전 전적(15일)

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순복음총회 1-0 동아대

김천대 2-1 강동대

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배재대 1-1 신성대

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한라대 3-1 남부대

전주대 2-0 강서대

중앙대 3-0 우석대

영남대 0-0 칼빈대

경일대 2-2 목포과학대

제주관광대 3-0 제주한라대

호남대 0-0 전주기전대

홍익대 5-1 명지대

대구대 2-2 여주대

인제대 1-1 초당대

대구과학대 4-2 조선대

용인대 6-1 김해대