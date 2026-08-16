'K리그 최연소 득점' 안주완, 안산전 스타팅 라인업 포함 '커리어 첫 리그 선발 출전'...김현-에울레르와 스리톱[현장 라인업]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]안주완(17)이 리그 첫 선발 출전에 나선다.

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서울 이랜드는 16일 목동종합운동장에서 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2026' 22라운드를 치른다. 이랜드는 승점 37점으로 4위, 안산은 승점 19점으로 15위에 자리해 있다.

이랜드는 최근 흐름이 좋다. 휴식기 이후 치른 5경기에서 3승2무, 무패다. 안산도 흐름이 나쁘지 않다. 최근 3경기에서 1승2무를 기록 중이다. 이랜드는 안산에 강했다. 지난해 치른 경기에서는 6대0 대승을 거뒀다. 이랜드 창단 후 최다 골차 승리였다. 올 시즌 첫 맞대결에서도 2대0으로 승리했다.

이랜드는 변화를 택했다. 김도균 감독은 안주완을 스타팅 라인업에 포함시켰다. 안주완은 지난 천안전에서 득점포를 가동하며 K리그 최연소 득점자로 이름을 올렸다. 안주완은 김현, 에울레르와 함께 스리톱을 이뤘다. 중원에는 까리우스-박창환-오스마르가 포진했다. 오스마르와 안주완의 나이차는 21세에 달한다.

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포백은 배서준-김오규-백지웅-오인표가 꾸렸다. 골문은 민성준이 지켰다. 이주혁 박재용 강현제 윤석주 조준현 손혁찬 김주환 박재환 엄예훈이 벤치에서 출발했다.

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안산은 3-2-4-1로 맞섰다. 리마가 원톱으로 나섰다. 김인성-장현수-마촙-임지민이 2선에 자리했다. 김정현과 조지훈이 수비형 미드필더로 나섰다. 연응빈-연제민-하츠젤이 스리백을 이뤘고, 이승빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 이효준, 최단, 이재환, 오브라도비치, 정현우, 류승ㅇ, 박규민, 강동현, 김도담이 벤치에 앉는다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com