수원-부산-수원FC-화성의 무승부를 본 김도균 감독 "물 떠놓고 기도했다. 안산 무조건 잡아야"

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"물 떠놓고 기도했어요. 오늘 이겨야 기도발이 진짜 먹히는거죠."

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김도균 서울 이랜드 감독의 미소였다. 이랜드는 16일 목동종합운동장에서 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2026' 22라운드를 치른다. 이랜드는 승점 37점으로 4위, 안산은 승점 19점으로 15위에 자리해 있다.

이랜드는 최근 흐름이 좋다. 휴식기 이후 치른 5경기에서 3승2무, 무패다. 안산도 흐름이 나쁘지 않다. 최근 3경기에서 1승2무를 기록 중이다. 이랜드는 안산에 강했다. 지난해 치른 경기에서는 6대0 대승을 거뒀다. 이랜드 창단 후 최다 골차 승리였다. 올 시즌 첫 맞대결에서도 2대0으로 승리했다.

이랜드는 변화를 택했다. 김도균 감독은 안주완을 스타팅 라인업에 포함시켰다. 안주완은 지난 천안전에서 득점포를 가동하며 K리그 최연소 득점자로 이름을 올렸다. 안주완은 김현, 에울레르와 함께 스리톱을 이뤘다. 중원에는 까리우스-박창환-오스마르가 포진했다. 오스마르와 안주완의 나이차는 21세에 달한다.

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포백은 배서준-김오규-백지웅-오인표가 꾸렸다. 골문은 민성준이 지켰다. 이주혁 박재용 강현제 윤석주 조준현 손혁찬 김주환 박재환 엄예훈이 벤치에서 출발했다.

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전날 치열한 순위싸움을 펼치고 있는 수원 삼성, 수원FC, 부산 아이파크, 화성FC가 모두 무승부에 그쳤다. 경기 전 만난 김 감독은 "물떠놓고 기도하면서 봤다. 기도발이 먹힌거 같다. 화성은 골대를 4번이나 맞추더라"라고 웃은 뒤 "우리가 지난 2년 동안 이런 경기에서 미끄러지고 그러면서 승격을 못했다. 2년 간 경험으로 오늘은 이겨냈음녀 하는 바람"이라고 했다.

안주완과 김현을 투입한 것에 대해서는 "전반에 득점을 했으면 한다. 가진 자원 중 득점을 만들어낼 수 있는 자원들로 구성했다"며 "주완이는 전반부터 얼마나 경쟁력 있는지 확인해볼 생각"이라고 했다.

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안산 전력에 대해서는 경계심을 늦추지 않았다. 김 감독은 "최근 끈끈해졌다. 쉽게 무너지는 팀이 아니다. 김인성이나 마촙 같은 선수들이 기술과 스피드가 있어서 역습 상황에 조심해야 한다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com