'아스널, 하늘이 돕는다' 프랑스 국대 센터백 살리바 2개월 빨리 복귀 가능 전망, 허리 수술 후 회복 결장 공백 최대 5개월→3개월로 줄었다

epa13111515 William Saliba of France in action during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/SHAWN THEW

France's defender #17 William Saliba (R) receives medical attention as he sits injured on the pitch during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 아스널 팬들에겐 좋은 소식이 될 수 있다. 프랑스 국가대표 수비수 윌리엄 살리바(아스널)가 예상 보다 빨리 팀 전력에 복귀할 수 있다는 전망이 나왔다. 북중미월드컵 기간 중 허리를 다쳤던 살리바는 당초 최대 5개월 정도 결장이 불가피해보였다. 2026년에는 경기 출전이 어려울 것이라는 전망이 지배적이었다. 하지만 최근 최대 2개월 정도 앞당길 수 있다는 소식이 알려졌다.

epa13111528 William Saliba of France leaves the pitch due to an injury during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/SHAWN THEW

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영국 매체 BBC는 허리를 수술하고 회복 중인 살리바가 당초 예상보다 결장 기간이 길지 않을 것이라고 전했다. BBC 사미 목벨 기자는 '더 데일리 그라인드' 유튜브 채널에서 살리바가 성공적인 수술 후 예상보다 일찍 복귀할 수 있다고 설명했다. 그는 "월드컵 기간 중 들은 바에 따르면 살리바가 수술을 받을 경우 최소 4개월, 최대 5개월 동안 결장할 예정이었다. 그런데 다행스럽게 아스널에 그 정도의 공백은 피한 것으로 보인다. 최소 2개월 최대 3개월은 걸릴 것으로 보인다"고 말했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France coach Didier Deschamps embraces William Saliba after the match REUTERS/Marco Bello

아스널 사령탑 미켈 아르테타 감독은 살리바의 공백을 메우기 위해 선수 영입을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 잉글랜드 국가대표 수비수 자렐 콴사(레버쿠젠), 에즈리 콘사(애스턴빌라) 등의 영입설이 돌고 있다.

아르테타 감독은 프리시즌 친선경기에서 중앙 수비수로 크리스티안 모스케라, 가브리엘 , 피에로 잉카피에 등을 투입했다. 아스널은 16일 오후 11시(한국시각) 맨체스터 시티와 FA 커뮤니티 실드(슈퍼컵) 단판승부를 앞두고 있다.

epa13111481 William Saliba of France sits injured on the pitch in action during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/SAM WASSON

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아스널은 부상에서 회복 중인 네덜란드 국가대표 풀백 위리엔 팀버가 향후 몇 주 안에 팀 훈련에 복귀할 예정이다. 구단 안팎에선 늦어도 10월에는 경기 출전이 가능할 것으로 보인다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com