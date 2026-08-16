'충격, 하이재킹 성공각' HERE WE GO 확인! EPL 애스턴 빌라, 파르마와 일본 국대 수문장 스즈키 이적 구두 합의..'PSG행 거부 후 이적료 3500만유로 합의'

스즈키 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 수문장 스즈키 자이온(파르마)이 EPL 애스턴 빌라로 이적할 것 같다. 애스턴 빌라가 파르마와 스즈키의 이적에 구독 합의한 것으로 알려졌다. 이적료는 3500만유로로 알려졌다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 16일 자신의 SNS를 통해 애스턴 빌라가 파르마와 구두 합의했다고 전했다. 당초 스즈키의 행선지는 파리생제르맹이 유력했다. 구두 합의까지 마쳤다. 파리생제르맹으로 완전 이적한후 당분간 유벤투스에서 임대 선수로 뛰는 조건이었다. 그런데 갑자기 파리생제르맹과의 이적 합의가 물거품됐다. 파리생제르맹 구단은 스즈키의 메디컬 테스트를 위해 개인 제트기까지 보낸 상황이었다. 그런데 스즈키는 파리생제르맹과의 구두 계약을 철회했다. 애스턴 빌라가 영입전에 가세하면서 스즈키의 마음이 변했다고 한다. 그는 애스턴 빌라와 바로 협상에 들어갔다.

스즈키 캡처=파브리지오 로마노 SNS

앞서 로마노는 '스즈키와 파리생제르맹의 계약이 깨졌다. 선수 쪽에서 이슈가 발생했다'고 보도했다. 일부에선 스즈키와 대리인 측에서 문제가 발생한 것으로 보고 있다. 대리인 측과의 수수료 및 계약 조건 합의 문제로 구두 계약을 철회한 것으로 알려졌다.

로마노에 따르면 스즈키는 애스턴 빌라와 개인 조건에 합의한 후 그린라이트를 주었다. 애스턴 빌라는 바로 파르마와 이적료 협의에 들어갔고, 합의를 이끌어 낸 것이다. 애스턴 빌라는 스즈키 영입을 조만간 마무리할 것으로 보인다.

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매체 '디 애슬레틱'에 따르면 우나이 에메리 감독의 애스턴 빌라가 아르헨티나 국가대표 수문장 에밀리아노 마르티네스가 세리에A로 떠날 경우 그를 대체할 최우선 옵션으로 스즈키를 고려했다. 애스턴 빌라는 수개월 동안 스즈키를 관찰했다. 스즈키의 신체 능력과 빌드업 및 패스 능력을 높게 평가하고 있다고 한다.

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만 23세의 스즈키는 2024년 파르마에 입단해 지난 시즌 22경기에 출전하며 인상적인 경기력을 유지했다. 또 북중미월드컵에서도 일본 대표로 4경기에 모두 선발 출전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com