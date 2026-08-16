'에울레르 해트트릭' 이랜드, 안산에 3-1 역전승 '6경기 무패+2위 도약'...대구는 충남아산 잡고 '3위 점프'[K2 현장 리뷰]

사진제공=서울 이랜드

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드가 에울레르의 해트트릭을 앞세워 안산 그리너스를 잡고 2위로 뛰어올랐다.

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이랜드는 16일 목동종합운동장에서 안산과의 '하나은행 K리그2 2026' 22라운드 홈경기에서 3대1 역전승을 거뒀다. 최근 6경기에서 4승2무를 기록한 이랜드는 승점 40점 고지를 밟으며 단숨에 2위로 뛰어올랐다. 1위 수원 삼성(승점 41)과의 격차는 1점이다. 4경기 만에 패한 안산은 승점 19점으로 15위에 머물렀다.

이랜드는 변화를 택했다. 김도균 감독은 안주완을 스타팅 라인업에 포함시켰다. 안주완은 지난 천안전에서 득점포를 가동하며 K리그 최연소 득점자로 이름을 올렸다. 안주완은 김현, 에울레르와 함께 스리톱을 이뤘다. 중원에는 까리우스-박창환-오스마르가 포진했다. 오스마르와 안주완의 나이차는 21세에 달한다.

포백은 배서준-김오규-백지웅-오인표가 꾸렸다. 골문은 민성준이 지켰다. 이주혁 박재용 강현제 윤석주 조준현 손혁찬 김주환 박재환 엄예훈이 벤치에서 출발했다.

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안산은 3-2-4-1로 맞섰다. 리마가 원톱으로 나섰다. 김인성-장현수-마촙-임지민이 2선에 자리했다. 김정현과 조지훈이 수비형 미드필더로 나섰다. 연응빈-연제민-하츠젤이 스리백을 이뤘고, 이승빈이 골키퍼 장갑을 꼈다. 이효준, 최단, 이재환, 오브라도비치, 정현우, 류승ㅇ, 박규민, 강동현, 김도담이 벤치에 앉는다.

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전반 6분만에 안산이 선제골을 넣었다. 리마가 파고들던 마촙에게 전진패스를 찔렀다. 마촙이 수비 안명을 제친 후 오른발 슈팅을 시도했다. 그대로 골로 연결됐다.

이후 이랜드가 총공세에 나섰다. 까리우스를 중심으로 좌우를 크게 흔들며 기회를 노렸다. 이랜드가 이른 시간 동점골을 뽑았다. 14분 까리우스가 짧게 코너킥을 내줬다. 오인표가 잡아 반대쪽에 있던 에울레르에게 땅볼 패스를 했다. 에울레르가 지체없이 왼발 슈팅을 시도했다. 이승빈 골키퍼를 스치듯 지나가며 득점으로 연결됐다.

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19분 이랜드가 결정적인 기회를 놓쳤다. 에울레르의 전진패스가 파고들던 박창환에게 연결됐다. 골키퍼와 맞선 박창환이 뒤로 내줬고, 김현이 빈골대에 슈팅을 때렸다. 안산 수비가 슈퍼태클로 막아냈다. 이어진 공격 역시 안산이 육탄방어로 막았다.

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안산이 반격했다. 27분 측면을 중심으로 기회를 노리던 안산은 마촙이 오른쪽에서 날카로운 크로스를 올렸다. 리마가 잡아 왼발 슈팅을 시도했다. 빗나갔다.

33분 이랜드가 결정적인 기회를 놓쳤다. 배서준이 왼쪽으로 파고들던 안주완에게 스루패스를 찔렀다. 안주완이 중앙으로 땅볼 크로스를 시도했다. 김현이 슬라이딩하며 발에 맞췄다. 이승빈 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다.

36분과 39분 까리우스가 두 차례 중거리 슈팅을 시도했다. 모두 골대를 넘어갔다. 이후 일진일퇴의 공방이 이어졌다. 이랜드가 조금 더 볼을 소유했지만, 결정적인 장면을 만들지 못했다. 결국 전반은 1-1로 마무리됐다.

이랜드가 후반 시작과 함께 두 명을 바꿨다. 김현 배서준을 빼고 박재용 손혁찬을 넣었다. 후반 7분 손혁찬이 왼쪽을 파고들며 강력한 왼발 슈팅을 때렸다. 크로스바를 넘어갔다. 12분 이랜드가 안주완을 빼고 이주혁을 투입했다.

이랜드가 역전골을 넣었다. 13분 박창환이 얻어낸 프리킥을 에울레르가 찼다. 공격수를 스치듯 지나가며 그대로 안산 골망을 흔들었다.

이랜드의 공격이 이어졌다. 16분 코너킥 상황에서 계속해서 슈팅을 때렸다. 안산의 육탄방어에 막혔다. 18분 이랜드가 페널티킥을 얻었다. 손혁찬의 전진패스를 받은 이주혁이 돌파하는 과정에서 임지민에 밀려 넘어졌다. 에울레르가 키커로 나섰고, 깔끔하게 성공시키며 해트트릭을 기록했다.

에울레르의 K리그 첫 해트트릭이었다. 이랜드 선수로는 3280일만에 기록한 해트트릭이었다. 2023년 8월 아산전에서 최오백이 해트트릭을 한게 마지막이었다.

안산도 변화를 줬다. 23분 조지훈과 마촙을 빼고 류승우와 강동현이 들어갔다. 24분 류승우가 박스 왼쪽에서 오른발 슈팅을 시도했다. 민성준이 잘 막아냈다. 27분 이랜드가 슈팅으로 연결했다. 손혁찬의 크로스를 박창환이 머리로 떨궈줬고, 에울레르가 뛰어들며 헤더로 연결했다. 골키퍼 정면으로 향했다.

32분 오스마르의 롱패스가 파고들던 박창환에 향했다. 박창환이 머리로 잡아놓고 왼발 터닝 슈팅으로 연결했다. 빗나갔다. 이랜드의 공격이 계속됐다. 이랜드는 왼쪽 공격이 살아났다. 까리우스의 컷백이 여러차례 박재용에 향했지만, 슈팅 직전 수비가 걷어냈다.

이랜드는 36분 에울레르를 빼고 윤석주를 투입하며 굳히기에 들어갔다. 안산에 불운이 겹쳤다. 하츠젤이 부상으로 쓰러졌다. 이랜드의 공격이 계속됐다. 멋진 패스워크에 이어 박재용이 터닝 슈팅을 때렸다. 수비 맞고 나갔다. 안산이 세 명의 선수를 한꺼번에 바꾸며 마지막 승부수를 띄웠다.

하지만 더이상 골은 나오지 않았다. 이랜드는 강현제까지 투입하며 체력을 안배했다. 손혁찬의 중거리 슈팅은 골대를 넘어갔고, 강현제의 단독찬스는 골키퍼 선방에 걸렸다.경기는 이랜드의 승리로 마무리됐다.

한편, 같은 시각 대구FC는 홈에서 세라핌의 연속골로 충남아산을 2대0으로 잡았다. 승점 38점이 된 대구는 6위에서 3위로 뛰어올랐다. 김포FC와 천안FC는 한 골씩을 주고 받으며 1대1로 비겼고, 김해운 감독이 데뷔전을 치른 성남FC은 파주 프런티어에 1대2로 패했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com