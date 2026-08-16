[K리그1 매치 리뷰]'충격, 또 3실점 와르르 무너졌다' 갈레고 원맨쇼 부천FC, 전북 현대에 3-2 또 승리..'2연패 부진, 정신차려'

부천 갈레고 사진제공=한국프로축구연맹

부천 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]부천FC가 또 전북 현대를 잡았다. 전북은 두 경기 연속으로 3실점하며 2연패를 당했다.

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부천이 16일 부천종합운동장에서 벌어진 전북과의 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드 홈경기서 난타전 끝에 3대2로 승리했다. 부천 외국인 공격수 갈레고는 1골-1도움으로 최고의 활약을 펼쳤다. 부천은 지난 3월 전북과의 원정 경기서 3대2 승리한 바 있다. 올해 세차례 맞대결에서 2승1무로 크게 앞섰다. 전북은 직전 제주 SK에 1대3으로 패한 후 부천에도 3실점하며 무너졌다.

최근 3경기서 1무2패로 부진한 전북은 승점 34점으로 4위로 내려앉았다. 이날 울산 HD(승점 37)를 잡은 강원이 승점 35점으로 3위로 도약했다. 최근 4경기서 2승2무로 상승세인 부천은 승점 27점으로 9위를 마크했다.

부천은 전반전을 압도했다. 전북의 수비 뒷공간을 노린 전략이 맞아 떨어졌다. 전북은 전체라인을 바짝 끌어올려 공격적으로 밀고 올라왔다. 전북은 이날 신예 김예건을 처음으로 선발 출전시켰다. 이승우도 선발로 나섰다. 모따가 최전방에 섰고, 2선에 이승우-김예건-이동준이 배치됐다. 갈레고-구스타보-바사니 스리톱으로 맞선 부천은 상대의 넓은 수비 뒷공간을 빠른 역습으로 파고들어 득점했다. 외국인 공격수 갈레고의 빠른 스피드를 이용한 공간 돌파가 주효했다.

부천 전북전 장면 사진제공=한국프로축구연맹

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부천은 전반 9분 미드필더 성예건이 갈레고의 땅볼 크로스를 차 넣어 선제골을 뽑았다. 갈레고의 왼쪽 측면 돌파에 이은 정교한 패스를, 성예건이 가운데에서 쇄도하며 논스톱으로 차 넣었다. 기선을 제압한 부천은 5분 후 역습에서 두번째 골을 넣었다. 이번에도 갈레고의 공간 돌파가 시발점이었다. 티아깅요가 뒤로 내준 공을 미드필더 김종우가 재치있게 오른발로 찬 게 전북 골대 왼쪽 구석으로 굴러들어갔다.

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순식간에 0-2로 끌려간 전북은 더욱 적극적으로 공격에 무게를 실었다. 볼점유율을 높게 가져갔고, 좌우 측면을 계속 파고들었다. 하지만 마무리가 되지 않았다. 전원 수비에 가담한 부천의 촘촘한 방어벽을 뚫지 못했다. 부천이 전반전을 2-0으로 앞선 채 마쳤다.

전북 정정용 감독은 후반전 시작과 함께 센터백 조위제 대신 박지수를 교체 투입했다. 전북 팬들은 선수단을 향해 "정신차려! 전북"을 외치기도 했다. 전북은 파상공세를 펼쳤지만 후반 10분 또 부천에 한방을 얻어맞았다. 이번에도 갈레고였다. 구스타보가 오프사이드 라인을 깨트리는 절묘한 패스를 찔러줬고, 그걸 갈레고가 받아서 치고 들어가면서 차 넣었다. 처음에 오프사이드가 올라갔지만 주심은 VAR(비디오판독) 이후 득점을 인정했다. 부천이 3-0으로 도망갔다.

전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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전북도 그냥 무너지지는 않았다. 후반 14분 수비수 최우진이 코너킥 상황에서 흘러나온 볼을 왼발로 차 넣어 한골을 만회했다. 1-3으로 추격한 전북은 곧바로 김예건과 이동준을 빼고 외국인 공격수 이탈로, 콤파뇨를 조커로 투입했다.

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전북은 후반 34분, 코너킥 상황에서 두번째 골을 터트리며 2-3을 만들었다. 조커 이영재가 올린 코너킥을 교체로 들어간 박지수가 헤더로 연결해 부천 골망을 흔들었다.

기세가 오른 전북은 계속 공격을 퍼부었다. 이영재의 프리킥이 부천 골대를 때리기도 했다.

전북은 추가골을 넣지 못했다. 부천은 추가 실점을 막아 한골차 승리를 지켰다. 이날 인천에서 벌어지는 인천-김천전은 1대1 무승부를 기록했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com