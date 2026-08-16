'김동현 환상 중거리 결승포' 강원, '김영권 1골-1자책골' 울산에 3-2 극장승...2연패 끊고 3위 도약!

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[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 울산HD를 잡고 연패를 끊었다.

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강원은 16일 울산문수경기장에서 열린 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드에서 후반 37분 터진 김동현의 결승골을 앞세워 3대2로 역전승을 거뒀다. 최근 리그에서 2연패, 아시아챔피언스리그 엘리트 플레이오프까지 포함하면 공식전 3연패에 빠졌던 강원은 대어를 잡고 다시 한번 살아났다. 승점 35점을 기록한 강원은 전북 현대와 제주SK(이상 승점 34)를 넘어 3위로 도약했다.

울산은 연승 행진을 3경기에서 마감했다. 선두 추격에 실패했다. 승점 37점으로 FC서울(승점 47)과 격차가 10점으로 유지됐다.

초반 강원이 주도권을 잡았다. 짧은 패싱 게임으로 기회를 만들었다. 하지만 선제골은 울산의 몫이었다. 전반 15분 페널티박스 오른쪽에서 얻은 프리킥 상황에서 이동경이 왼발로 감아차 올렸다. 김영권이 머리로 받아넣었다. 이동경은 6경기 연속 공격포인트에 성공했다. 기세를 탄 울산은 18분 역습 상황에서 토마스의 슈팅이 박청효 골키퍼에 막혔다.

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강원이 반격했다. 전반 23분 김대원이 날카로운 슈팅을 날리며 분위기를 바꿨다. 35분 강원이 동점골을 넣었다. 이유현이 뒷 공간을 파고들던 제시에게 절묘한 스루패스를 찔렀다. 제시는 정승현을 따돌린 후 오른발 슈팅으로 울산 골망을 흔들었다. 제시의 K리그 데뷔골이었다.

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강원은 39분 자책골의 행운을 누릴 뻔 했지만, 조현우의 선방에 막혔다. 하지만 기어코 역전골을 넣었다. 결국 자책골이었다. 43분 이유현이 김대원과 원투패스로 박스까지 파고들었다. 이어 낮은 크로스가 조현택의 발에 맞고 김영권 다리 맞고 자책골로 연결됐다.

울산이 후반 시작과 함게 대대적인 변화를 줬다. 야고와 에릭, 심상민을 투입했다. 후반 10분 김현석 감독의 교체술은 결실을 맺었다. 이동경이 오른쪽에서 왼발로 감아찬 공을 야고가 헤더로 떨궈줬다. 강원 수비가 처리하는 과정에서 볼이 흘렀고, 정승현이 밀어넣었다.

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강원은 박상혁과 김도현을 투입하며 다시 공세의 수위를 높였다. 25분 박상혁이 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 울산은 이희균, 강원은 김건희, 김동현을 투입하는 승부수를 띄웠다.

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결국 강원이 웃었다. 김동현이 투입된지 3분 만인 후반 37분 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 울산 골망을 흔들었다. 이골은 결국 결승골이 되며, 강원이 3대2로 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com