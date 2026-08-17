'韓 축구 철벽' 김민재 대형 관심 미쳤다, 역대 21번째 프리미어리거 가능성 살아있나...무려 맨유 러브콜, "영입 명단에 올렸다"

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 맨체스터 유나이티드 이적설이 또 등장했다.

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영국의 메트로는 16일(한국시각) '맨체스터 유나이티드는 시즌을 앞두고 바이에른 뮌헨 수비수 김민재를 이적시장 명단에 올려뒀다'고 보도했다.

메트로는 '맨체스터 유나이티드는 현재까지 비교적 조용한 여름 이적 시장을 보내고 있으며, 유리 틸레만스, 안드레이 산토스, 칼 달로우가 올드 트래포드에 합류한 유일한 1군 선수다. 여름 이적 시장이 마감되기 전에 마이클 캐릭 감독의 스쿼드를 더욱 강화할 가능성이 있다. 리산드로 마르티네스와 레니 요로의 부상, 해리 매과이어의 노쇠화를 고려하여 새로운 중앙 수비수 영입 가능성을 열어두고 있는 것으로 알려져 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

이어 '소식에 따르면 맨유는 김민재에게 오랜 관심을 보였다. 올여름 이적시장에서 다시 한번 김민재를 영입 명단에 올렸다고 알려졌다. 김민재는 지난 시즌 바이에른에서 자리를 잃었음에도 행복하게 지내는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

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김민재에 대한 맨유의 관심은 이미 오랜 기간 전해진 바 있다. 올여름도 마찬가지였다. 독일 스포르트 빌트 소속 기자인 크리스티안 폴크는 최근 '맨체스터 유나이티드가 김민재에게 관심을 보인다는 소식은 어느 정도 진실이다'며 '김민재는 맨유의 영입 명단에 올라가 있다. 맨유는 항상 그의 상황을 주시하고 있다. 다만 김민재는 바이에른 뮌헨에 남고 싶어하며 현재 자신의 역할에 만족하고 있다는 입장이 분명하다. 김민재는 현재 주전으로 뛰고 있지는 않지만, 좋은 활약을 보여주거나 부상자가 발생할 경우 주전 자리를 확보할 기회가 있다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

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김민재는 2025~2026시즌 유럽 진출 이후 가장 좁아진 입지를 경험했다. 경쟁자인 요나단 타의 합류 이후 확실한 3옵션으로 밀려났다. 핵심 경기보다, 리그, 리그컵 등 비교적 무게감이 떨어지는 경기를 소화하는 경우가 늘었다. 다만 어려운 시간임에도 김민재는 받은 기회들에서 역량을 발휘하며 시간을 쌓아갔다. 그럼에도 꾸준히 이적 가능성에 대한 언급이 쏟아졌다.

다행히 김민재는 올여름 바이에른 잔류로 기류가 달라졌다. 김민재는 그간 꾸준히 이적설에 바이에른 잔류 의지로 답했다. 앞서 진행된 바이에른의 제주 투어에서도 김민재는 "선수로서 바이에른에서 뛰는 것은 행복한 일이다. 작년에 나름 많이 뛰었다고 생각하지만 경쟁이다. 팀에 남을 것 같다"며 잔류 의지를 확고히 드러냈다. 바이에른 또한 김민재를 방출 계획에서 제외했다는 소식이 전해졌다.

AFP연합뉴스

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하지만 맨유는 여전히 관심을 보이고 있다. 맨유는 올여름 센터백 보강도 필요한 요소 중 하나다. 경험을 갖춘 베테랑 센터백이 부족하다. 특히 김민재처럼 많은 경기를 소화할 수 있는 자원이 많지 않다. 김민재가 맨유로 향한다면 한국인 프리미어리거의 명맥도 이어갈 수 있다. 다만 김민재가 바이에른 잔류 의지가 강한 상황에서 이적시장 막판 맨유 이적을 택할지는 미지수다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com