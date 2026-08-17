'韓 국가대표 공격수' 이호재, 데뷔전에서 골 넣었는데→'임대생' 경쟁자 먼저 선발 기회받았다...79분 소화+슈팅 2회 부진

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재에게 제대로 기회가 주어지지 못했다.

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다름슈타트는 16일(한국시각) 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 디나모 드레스덴과의 분데스리가2 2라운드 경기에서 0대1로 패배했다. 앞서 개막전에서 2대2 무승부에 그쳤던 다름슈타트는 시즌 두 번째 경기에서도 승리를 챙기지는 못했다.

무기력한 패배였다. 전반 12분 만에 요나스 스테르너에게 실점한 다름슈타트는 추격을 시도했으나, 후반 26분 카이 클레피셔의 퇴장까지 나오며 동력을 잃었다. 한 골의 격차를 좁히지 못하고 종료 휘슬이 울렸다.

사진=X 캡처

이날 경기 후반 34분 그라운드를 밟은 이호재도 활약하기에는 시간이 부족했다. 불과 11분의 시간만으로 수적 열세에 놓인 팀을 반등시킬 수는 없었다.

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이호재로서는 더 안타까울 수밖에 없는 결과다. 앞서 이호재는 다름슈타트 공식 데뷔전이었던 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 독일 2.분데스리가(2부) 1라운드에 교체로 출전, 팀이 0-2로 밀리던 후반 31분 추격의 득점을 터트렸다. 데뷔전, 데뷔골이라는 기록과 함께 유럽에서의 출발을 기분 좋게 시작했다.

사진=X 캡처

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이호재의 선발 가능성까지 점쳐졌던 이번 경기, 하지만 감독의 선택은 임대생이었다. 다름슈타트는 이날 경기를 앞두고 2003년생 공격수 밀란 스미트의 임대 영입을 확정했다. 캄뷔르, 고 어헤드 이글스 등 주로 네덜란드 에레디비시에서 활약하던 공격수, 유럽 무대에서는 경쟁력을 보여주기도 했다. 플로리안 콜펠트 감독은 이호재 대신 곧바로 스미트를 선발로 기용했다. 스미트의 활약은 아쉬웠다. 79분을 소화하며 슈팅 2회, 키패스 1회에 그쳤다. 위협적인 돌파는 없었다.

스미트가 먼저 선발로서 기회를 받기 시작하며, 이호재로서는 본격적인 경쟁이 시작됐다. 향후 콜펠트 감독이 최전방을 투톱으로 기용한다면 함께 활약할 수도 있으나, 원톱 체제로 이어진다면 핀 라켄마허, 스미트와 시즌 내내 경쟁을 이어가야 한다. 꿈에 그리던 유럽 무대, 경쟁을 통해 이호재가 유럽 구단의 주전 스트라이커로 도약할 수 있을지도 올 시즌 관전 포인트다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com