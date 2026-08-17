[FA 커뮤니티 실드]'충격, 펩 공백 너무 크다' 하베르츠-외데고르-칼라피오리 골 폭발 아스널 우승, 맨체스터 시티 3-0 대파..'마레스카, 아무 것도 못했다'

Soccer Football - FA Community Shield - Arsenal v Manchester City - Principality Stadium, Cardiff, Wales, Britain - August 16, 2026 Arsenal's Martin Odegaard celebrates scoring their third goal with Kai Havertz REUTERS/Chris Radburn

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 커뮤니티 실드 정상에 올랐다. FA컵 우승팀 맨체스터 시티를 완파했다. 펩 과르디올라에서 엔조 마레스카 감독으로 사령탑을 바꾼 맨시티는 시즌 개막에 앞선 슈퍼컵 단판승부에서 기대이하의 경기력으로 큰 실망감을 주었다. 반면 미켈 아르테타 감독의 아스널은 디펜딩 챔피언 다운 훌륭한 경기력으로 우승했다.

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아스널이 16일(한국시각) 웨일스 카디프 프린시팔리티 스타디움에서 벌어진 맨체스티 시티와의 2026년 FA 커뮤니티 실드(슈퍼컵) 경기에서 3대0 승리했다. 경기 MV로 외데고르가 선정됐다.

아스널의 미켈 아르테타 감독은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 하베르츠, 2선에 초리스-외데고르-마두에케, 수비형 미드필더로 루이스-스켈리, 브루노 기마랑이스, 포백에 칼리피오리-가브리엘 마갈랑이스-모스케라-벤 화이트, 골키퍼 라야를 배치했다. 뉴캐슬에서 아스널로 갈아탄 '이적생' 기마랑이스가 팀 훈련 시간이 짧았지만 바로 선발 기회를 잡았다. 교체 명단에 요케레스, 인카피에, 메리노, 데클런 라이스, 사카 등이 올랐다.

Arsenal's Italian defender #33 Riccardo Calafiori celebrates after scoring the opening goal of the English FA Community Shield football match between Arsenal and Manchester City at The Principality Stadium, in Cardiff, south Wales on August 16, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

맨시티 엔조 마레스카 감독도 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 홀란, 2선에 도쿠-포든-세메뇨, 더블 볼란치로 코바치치-앤더슨, 포백에 오라일리-그바르디올-후벤 디아스-후사노프, 골키퍼 돈나룸마를 배치했다. 노팅엄에서 이적해온 앤더슨이 선발 출전했다. 셰르키, 그릴리시, 마르무시 등이 교체 명단에 포함됐다. 이적설이 돌고 있는 로드리와 사비뉴는 명단에서 빠졌다.

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아스널이 경기 시작과 함께 술술 풀렸다. 시작 휘슬이 울리고 23초만에 칼라피오리가 선제골을 뽑았다. 루이스-스켈리의 침투 패스를 받아 칼리피오리가 차넣었다.

epa13173934 Kai Havertz of Arsenal celebrates scoring the 2-0 goal during the FA Community Shield match Arsenal FC against Manchester City, in Cardiff, Wales, 16 August 2026. EPA/DIMITRIS LEGAKIS

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기선을 제압한 아스널은 강력한 전방 압박으로 맨시티의 후방 빌드업을 계속 괴롭혔다. 아스널의 조직적이며 기동력이 좋은 프레싱은 전반전 내내 잘 유지됐다. 맨유는 좌우 측면과 중앙을 계속 파고들었지만 촘촘한 아스널 수비벽을 좀처럼 뚫지 못했다. 맨시티는 포든, 홀란의 슈팅이 아스널 수문장 라야의 선방에 막히기도 했다.

아스널은 전반 28분 두번째골을 터트렸다. 초리스가 헤더로 연결한 패스를 하베르츠가 머리로 마무리했다.

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아스널이 전반전을 압도했다. 2-0으로 앞선 채 마쳤다. 맨시티는 공격적으로 맞불을 놓았지만 골결정력, 수비력에서 모두 아스널에 밀렸다. 특히 중원 싸움에서 맨시티가 위기를 극복하는 힘이 부족했다.

Manchester City's Erling Haaland controls the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)

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두 팀은 후반전 시작과 함께 한장의 교체카드를 썼다. 맨시티는 도쿠를 빼고 대신 그릴리시를 넣었다. 아스널은 기마랑이스 대신 라이스를 투입했다.

아스널은 후반 시작 3분 만에 세번째 골을 기록하며 3-0로 더 도망갔다. 초리스가 측면에서 가운데로 파고들며 찔러진 패스를 외데고르가 달려들면 받아 마무리했다.

맨시티는 후반 8분 홀란과 오라일리를 빼고 대신 마르무시와 와 게히를 투입했다. 이후 앤더슨, 포든을 빼도 대신 리코 루이스, 셰르키까지 넣었다. 아스널도 마두에케, 칼라피오리를 대신해 사카, 인카피에를 조커로 넣었다. 이후 요케레스, 수비멘디도 교체로 들어갔다.

맨시티는 파상공세를 펼쳤지만 결국 무득점에 그쳤다. 촘촘한 아스널 수비를 단 한번도 뚫지 못했다. 아스널은 3골차 리드를 끝까지 지켰다. 아스널의 경기력은 지난 시즌 프리미어리그 챔피언다웠다.

Arsenal's manager Mikel Arteta, right, hugs with Manchester City's head coach Enzo Maresca prior to the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)

새 2026~2027시즌 프리미어리그에서 가장 강력한 우승 후보가 아스널이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com