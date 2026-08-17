'충격' 호날두 폭탄 선언! "올해가 아마도 선수 생활 마지막"..."미래 계획 전부 세웠다"

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티아누 호날두가 은퇴에 대해 직접 언급했다.

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미국 패션 매체 보그는 16일(한국시각) 호날두와 조지나 로드리게스의 인터뷰를 공유했다. 최근 비공개로 결혼식을 진행한 두 사람의 솔직한 이야기를 공개한 이번 인터뷰에서 호날두는 깜짝 발언을 남겼다.

호날두는 "아마도 올해가 내 마지막 축구 선수 생활이 될 것 같다"며 "멋진 발자취를 남기고 싶다. 미래 계획은 이미 다 세워 놓았다. 해야 할 일이 너무 많아서 하나만 꼽기가 어렵다. 축구 선수 생활이 큰 공백을 남길 수 있기 때문에, 한 가지에만 매달릴 수는 없고 다양한 방법으로 시간을 채워야 한다. 즐거운 시간을 보내고, 여행도 더 많이 다니고 싶다. 우리 가족이 25년 동안 이뤄낸 것들을 계속해서 누리고 싶다"고 밝혔다.

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호날두는 지난 2026년 북중미월드컵에서 포르투갈이 16강 탈락하며, 그의 선수 경력 연장에 대한 관심이 쏟아졌었다. 당시 호날두의 친누나인 카티아의 입에서 은퇴 관련 언급이 나오며 관심을 모았다. 카티아는 포르투갈 방송사 스포르트 TV와의 인터뷰에서 "소식들에 따르면 이제 작별을 말할 수 있다. 이번이 라스트 댄스라고 알고 있다"며 "오늘 은퇴한다는 의미는 아니지만, 곧 다가올 일이다"고 주장했다.

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다만 당시에는 호날두는 "아직 결정을 내리지 않았다"며 "지금 내게 중요한 것은 현재를 즐기고 대표팀을 돕는 것이다. 대회에서 이기든 지든, 나중에 가족과 상의한 뒤 가장 적절한 결정을 내릴 예정이다"고 밝혔다.

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이번 인터뷰에서는 그 뉘앙스가 확실히 달라졌다. 선수로서 마지막 시즌임을 공개적으로 언급하며, 선수 호날두로서의 시간이 마지막 지점에 이르렀음을 숨기지 않았다. 단순히 한 챕터의 마무리가 아닌 선수로서 은퇴를 의미했다. 가족들과 함께 보낼 미래 계획까지 세웠음을 숨기지 않았다.

호날두가 은퇴 여부를 확정한다면 차기 시즌 호날두의 활약과 여정에 더 많은 관심이 쏠릴 예정이다. 호날두는 북중미월드컵까지 개인 통산 976호골을 기록했다. 차기 시즌 역대 최초 1000골이라는 대기록을 달성한다면, 전설의 마무리에 적합한 마지막 장이 될 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com