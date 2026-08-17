고작 2경기로 미친 존재감...韓 축구 초대박! '빅리그 사관학교' 적응한 '철벽' 이한범 깜짝 고백 "평소처럼 뛰었는데 MOM 받아"

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범이 클럽 브뤼헤 첫 경기에서 활약한 소감을 밝혔다.

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클럽 브뤼헤는 15일(한국시간) 구단 공식 유튜브 채널을 통해 이한범의 인터뷰 영상을 공유했다. 이한범은 첫 경기 당시 상황을 직접 언급했다. 그는 "경기 중에는 평소처럼 뛰었다. 하지만 경기 후 누군가 내게 다가와서 '네가 MOTM(경기 최우수 선수)이다'이라고 말해줬다. 정말 미친 것 같았다"고 밝혔다.

2026년 여름 이한범은 미트윌란을 떠난 클럽 브뤼헤로 이적했다. 도약을 위한 선택이었다. 미트윌란에서 오랜 적응기 끝에 유럽 무대에서 활약의 신호탄을 쏘아올렸던 이한범은 올여름 여러 구단의 관심을 받았다. 성급한 이적 대신 빅리그로 향하는 확실한 발판이 될 수 있는 브뤼헤를 택했다. 벨기에 주필러 프로 리그는 유럽축구연맹(UEFA) 기준 7위 리그다. 브뤼헤는 벨기에 리그에서도 명문 구단이다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

당초 적응 문제에 대한 우려도 있었으나, 이한범은 단 한 경기 만에 이런 걱정을 지웠다. 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 단숨에 브뤼헤 팬들의 마음을 사로 잡았다.

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이한범은 경기 후 최우수 선수로 선정됐으며, 팬들은 이한범의 활약을 지켜본 후 'LEE, LEE, LLE'라는 함성과 함께 이한범의 활약을 칭찬했다. 일부 팬들은 SNS를 통해 '이한범은 이미 내 최애다', '우린 말다니를 데려왔다', '브뤼헤가 새로운 벽을 찾았다', '그는 진짜 야수다', '정말 괴물 같은 선수다'라며 극찬을 아끼지 않았다. 다만 이한범은 특별하게 집중했던 부분보다, 평소와 비슷한 느낌으로 뛰었음에도 모두의 마음을 사로잡은 것이었다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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두 번째 경기에서도 활약은 이어졌다. 벨기에 헤버를레이에 위치한 덴 드레이프에서 열린 2026~2027시즌 벨기에 주필러리그 2라운드에서 OH 루벤을 상대로 선발 출전해 경기 최다인 86회의 터치를 비롯해, 패스 성공률 94%, 클리어링 9회 등을 기록했다. 상대 공격수들을 막아내며 브뤼헤의 3대0 승리에 일조했다. 안정감이 돋보이는 경기력이었다. 이미 적응을 마친 선수처럼 보였다.

이한범은 이외에도 벨기에 무대에 잘 적응하고 있다는 소식도 직접 전했다. 그는 "벌써 자라에 가서 쇼핑을 했다"며 "덴마크에 있을 때는 제가 살던 곳 주변에 할 만한 게 정말 아무것도 없었다. 친구들과 가족들에게 브뤼헤 영상을 보내줬는데, 모두 제가 여기 온 것을 정말 기뻐했다"고 밝혔다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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한편 이한범의 뛰어난 경기력이 계속 이어진다면, 꿈에 그리는 빅리그 이적도 전혀 불가능이 아니다. 이미 브뤼헤 소속 선수들의 빅리그 진출 사례가 늘고 있다. 예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 향했다. 이한범 또한 그중 한 명이 될 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com