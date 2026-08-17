'韓 축구 에이스' 7번 이강인 다행이다, 마침내 '독박 축구' 위기 탈출 희망..."AT 마드리드 대형 공격수 영입 관심"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 대형 영입을 노리고 있다.

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스페인의 에스토 에스 알레티는 16일(한국시각) '오시멘은 오랫동안 아틀레티코 마드리드의 영입 대상이었다'고 보도했다.

에스토 에스 알레티는 '오시멘은 여러 차례 시메오네 감독과 아틀레티코 마드리드에 대한 존경심을 표명한 바 있다'며 '갈라타사라이는 핵심 선수인 오시멘을 팔고 싶어하지 않지만, 충분히 설득력 있는 제안이 들어온다면 이적을 고려할 수도 있다고 알려졌다'고 전했다.

AFP연합뉴스

올여름 아틀레티코는 변화를 위해 여러 포지션을 보강했다. 그중 하나가 공격진이었다. 앙투완 그리즈만의 이탈 후 공격진의 중심을 잡아줄 에이스가 필요했던 아틀레티코는 2023년 여름부터 관심을 보인 이강인에게 고개를 돌렸다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 확고한 주전이 아니었던 상황, 선수로서 도약을 위해 아틀레티코의 손을 잡고 3년 만에 스페인 무대로 복귀했다.

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다만 아틀레티코의 보강은 여기서 끝날 수 없다. 최전방도 아틀레티코의 여전한 고민 거리다. 득점을 책임져야 할 알바레스가 바르셀로나, 파리 생제르맹(PSG), 레알 마드리드, 아스널 등 주요 구단들과 이름이 엮이며, 이적 가능성이 커졌었다. 다행히 현재는 잔류 가능성이 더 커보이는 상황, 하지만 아틀레티코로서는 안심할 수 없다. 차기 시즌도 알바레스가 단호하게 이적을 고수한다면 이에 대한 대비도 불가피하다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 프리킥을 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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그 자리를 대체할 수 있는 공격수가 바로 오시멘이다. 릴, 나폴리 등 명문 구단을 거치며 유럽을 대표하는 골잡이로 활약했다. 2022~2023시즌에는 김민재와 함께 나폴리의 세리에A 우승을 이끌며 득점왕까지 차지했던 오시멘은 이후 이적 상황이 꼬이며 유럽 5대 리그를 떠났다. 2024~2025시즌부터 갈라타사라이에서 활약하고 있다. 다만 득점력은 여전하다. 튀르키예 무대에서 74경기를 뛰며 59골을 넣으며 여전한 골잡이 면모를 선보였다.

오시멘이 합류한다면 이강인의 공격 부담을 확실히 덜어낼 수 있다. 공격 지역에서 이강인은 파이널 패스에 집중하고, 오시멘이 득점에 매진하는 상황도 기대할 수 있는 장면이다. 앞서 마르세유전에서 이강인은 몇 차례 위협적인 패스를 선보였으나, 마무리가 좋지 못해 도움을 적립하지 못했다. 오시멘 수준의 공격수가 온다면 이강인의 공격포인트 추가에도 큰 도움이 될 수 있다.

AFP연합뉴스

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문제는 바르셀로나의 존재다. 오시멘 영입에 적극적으로 나서고 있다는 소식이 전해졌다. 에스토 에스 알레티는 ' 바르셀로나는 아틀레티코 마드리드의 주요 영입 대상인 오시멘에게 관심을 보이며 공격진 강화를 모색하고 있다'고 설명했다. 아틀레티코 마드리드와 바르셀로나 사이에 선 오시멘의 올여름 거취도 계속 관심을 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com