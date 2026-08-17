충격의 2군 강등 '韓 국대 에이스' 어쩌다 이렇게 망가졌나...유럽 잔류 불가능? 'UAE 이적설 활활'

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[스포츠조선 김대식 기자]황희찬이 유럽이 아닌 아랍에미리트(UAE)의 관심을 받고 있다.

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이적시장 전문가인 파블로 올리베이라는 17일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "알 와슬(UAE) 경영진은 공격진의 대대적인 개편을 계획하고 있다. 구단은 콜롬비아 출신 미구엘 보르하와 브라질 출신 마테우스 살다냐의 방출을 통해 주급 체계를 확보하고, 현재 울버햄튼 소속인 한국인 공격수 황희찬의 영입을 추진하는 방안을 검토 중"이라고 밝혔다.

한편으로는 걱정스러운 이적설이다. 현재 황희찬은 울버햄튼 1군과 훈련조차 못하는 상태다. 영국 익스프레스앤스타기 지난 14일에 보도한 바에 따르면 세자르 페이쇼투 울버햄튼 감독은 황희찬을 1군 훈련 명단에서 제외했다고 밝혔다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

페이쇼투 감독은 "황희찬, 사샤 칼라이치치, 키야나 회버, 엔소 곤잘레스 같은 일부 선수들은 팀에서 제외되어 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수들을 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것은 제게도 힘든 일이며, 저는 강력한 그룹과 강력한 팀 정신, 그리고 강한 팀을 구축하기 위해 가급적 빨리 선수단 구성을 확정짓고 싶다"고 밝혔다. 황희찬이 페이쇼투 감독의 1군 구상에서 제외된 걸 넘어 1군 훈련조차 하지 못하고 있다는 충격적인 소식이었다.

익스프레스앤스타 또한 '이번 여름에도 다수의 방출이 이어질 예정이며, 황희찬과 칼라이치지는 이적시장이 닫히기 전에 팀을 떠나도 좋다는 통보를 받은 상태다. 회버와 곤잘레스 역시 팀을 떠날 가능성이 높으며, 페이쇼투 감독은 이들 4명의 선수가 더 이상 1군과 함께 훈련하지 않는다고 밝혔다'고 언급했다.

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울버햄튼이 얼마나 황희찬을 정리하고 싶어하는지를 보여주는 증거다. 지난 2시즌 동안 황희찬 겨우 5골에 그쳤다. 주전 경쟁에 실패했고, 팀의 2부 강등도 막지 못했다. 여전히 잦은 부상에 시달리며 1996년생으로 30대에 진입한 고액연봉자다. 울버햄튼은 2부 강등으로 재정적인 여유가 없기 때문에 황희찬을 필사적으로 방출하려고 하는 것이다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 황희찬이 론도 훈련을 펼치며 환호하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

황희찬이 그래도 이적시장에서 유럽의 관심을 받을 것처럼 보였지만 지금까지 이적설이 나온 구단은 거의 없었다. 황희찬의 방출 명단 등극이 감독의 발언으로 공개적으로 알려진 후 처음 나온 이적설이 UAE다.

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그만큼 유럽 빅리그에서 황희찬이 매력적인 매물이 아닌 것으로 보인다. 사실 이미 프리시즌 때부터 황희찬은 단 1차례도 경기 명단에 포함되지 않았다. 선수는 이미 방출을 통보받았을 가능성이 높다. 그때부터 이적시장에서 움직임을 가져갔을텐데 아직까지도 새 팀을 찾지 못하고 있다. 시간이 많지 않다. 유럽 빅리그 이적시장은 약 2주 뒤에 문을 닫는다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com