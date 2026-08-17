이강인 떠나마자 대참사...'4연속 우승' PSG, 슈퍼컵 충격 준우승 '랑스에 0-1 참패'

사진캡쳐=433

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 있었을 때는 일어나지 않았던 패배다.

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파리생제르맹(PSG)은 17일 프랑스 랑스의 스타드 볼라르트 들렐리스에서 열린 RC랑스와의 2026~2027시즌 프랑스 슈퍼컵에서 0대1로 패배했다. 4시즌 연속 우승하던 PSG는 5년 만에 프랑스 슈퍼컵에서 패배했다.

이강인이 떠난 PSG는 흐비차 크라바흐헬리아, 마그네스 아클리우슈, 데지레 두에, 루카스 베랄두, 비티냐, 워렌 자이르-에메리, 루카 뒤뉴, 윌리안 파초, 일리야 자바르니, 아슈라프 하키미, 마트베이 사포노브를 선발로 내세웠다.

초반 경기력은 PSG가 압도했다. 전반 8분 흐비차의 강력한 슈팅으로 포문을 연 PSG였다. 흐비차는 전반 11분에도 찬스를 잡았지만 슈팅이 벗어났다.

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하지만 지난 시즌 리그 2위를 거둔 랑스의 저력은 무서웠다. 랑스는 PSG를 상대로 대등한 모습을 보여주기 시작했고, 곧바로 선제골을 터트렸다. 전반 32분 마티외 유돌이 페널티박스 왼쪽에서 슈팅을 시도했다. 궤적이 완전히 벗어난 슈팅이었지만 그대로 플로리안 토뱅에게 향했고, 토뱅이 원터치로 밀어 넣었다.

PSG's French forward #10 Ousmane Dembele runs with the ball during the French Super Cup (Trophee des Champions) football match between RC Lens and Paris Saint-Germain (PSG) at the Stade Bollaert-Delelis in Lens, northern France on August 16, 2026. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

기쁨도 잠시, 랑스는 전반 39분 대형 변수가 터졌다. 센터백 킬리안 안토니오가 아클리우슈에게 거친 태클을 범해 다이렉트 퇴장을 받았다. 남은 시간을 생각하면 수적 열세는 치명적이었다. 이후 PSG는 명렬하게 공격을 퍼부었다. 전반 종료 직전 두에가 페널티박스 사각에서 시도한 슈팅은 골대를 강타했다.

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후반전에서도 공격의 활로를 찾지 못하자 루이스 엔리케 PSG 감독은 빠르게 변화를 시도했다. 15분 만에 우스망 뎀벨레, 파비안 루이스, 누누 멘데스를 투입했다. 멘데스는 들어가자마자 골키퍼와 일대일 찬스를 마주했지만 슈팅이 막히고 말았다. 후반 28분 뎀벨레의 과감한 슈팅은 또 골키퍼에 걸렸다. 뎀벨레는 후반 35분에 결정적인 찬스를 날리면서 고개를 숙였다.

PSG는 후반 41분 자멸했다. 멘데스가 공이 없는 상황에서 팔꿈치로 상대의 얼굴을 가격했다. 주심은 망설이지 않고 레드 카드를 꺼냈다. 수적 우위마저 잃은 PSG는 슈퍼컵에서 우승에 실패했다.

Lens' players celebrate with the championship trophy after winning the French Super Cup (Trophee des Champions) football match between RC Lens and Paris Saint-Germain (PSG) at the Stade Bollaert-Delelis in Lens, northern France on August 16, 2026. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

2023년 여름 이강인이 영입된 후로 PSG는 슈퍼컵에서 우승을 놓친 적이 없었다. 이강인의 공백 때문에 패배했다고는 말하기 어렵겠지만 현재 유럽 최강팀인 PSG의 시즌 출발이 원했던 결말은 전혀 아니었다.