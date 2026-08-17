'HERE WE GO', 'BBC' 모두 떴다! 악몽의 맨시티, 스페인 '최고의 주장' 로드리 30살에도 740억→1250억 가치…바르셀로나 이적 확정

로마노 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]스페인을 2026년 북중미월드컵 우승으로 이끈 로드리(30)가 바르셀로나로 이적한다.

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영국의 'BBC'는 17일(이하 한국시각) '바르셀로나는 스페인대표팀 주장 로드리를 맨체스터 시티에서 영입하기 위해 약 6500만파운드(약 1250억원)에 합의했다. 그는 바르셀로나와 4년 계약을 체결할 예정이다. 이적은 며칠 내로 완료될 것으로 예상된다'고 보도했다.

유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 "HERE WE GO(히어 위 고)"를 외쳤다. 그는 자신의 SNS를 통해 '맨시티가 바르셀로나의 마지막 제안을 수락했다'며 '로드리는 이번 주 바르셀로나로 가서 메디컬테스트와 계약서 서명 등 모든 공식 절차를 진행할 예정이다'고 전했다.

로마노는 뒤이어 '맨시티가 월요일 출국을 허락했고, 바르셀로나는 모든 서류를 전달했다. 바르셀로나는 로드리를 위해 이날 저녁 전용기를 예약했고, 메디컬테스트도 준비하고 있다'고 덧붙였다.

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로드리는 2019년 아틀레티코 마드리드에서 맨시티로 이적했다. 당시 구단 최고 이적료인 6280만파운드(약 1210억원)를 기록했다. 로드리는 맨시티에서 7시즌 동안 298경기에 출전했다. 유럽챔피언스리그 1회, 잉글랜드 프리미어리그 4회, FA컵 2회, 리그컵 3회 등 13개의 트로프리를 들어올렸다.

로이터연합뉴스

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2024년 발롱도르를 거머쥔 그는 유로 2024에 이어 2026년 월드컵 정상에 섰다. 유로 2024 최우수선수에 이어 북중미 대회에서도 골든볼을 수상했다.

쉼표도 있었다. 그는 전방십자인대 파열로 2024~2025시즌의 대부분을 결장했다. 지난 시즌에는 햄스트링 문제로 어려움을 겪었다.

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맨시티는 지난주 바르셀로나가 제시한 첫 번째 제안인 3850만파운드(약 740억원)를 거절했다. 로드리는 맨시티와의 계약 마지막 해를 앞두고 있었다.

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'BBC'는 '로드리의 차기 행선지는 레알 마드리드가 될 것으로 보였지만, 라이벌인 바르셀로나가 최근 영입을 완료하기 위해 더욱 적극적으로 움직였다'고 전했다.

맨시티는 16일 아스널과의 커뮤니티실드에서 0대3으로 완패했다. 악몽의 데뷔전을 치른 엔조 마레스카 맨시티 감독은 "로드리는 월드컵과 발롱도르를 수상한 선수다. 그는 최고의 선수이고, 모든 팀에 로드리 같은 선수가 필요하다. 우리가 로드리를 그리워하느냐 마느냐의 문제가 아니다"고 이적을 아쉬워했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com