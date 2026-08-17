손흥민 최악 사태, MLS 이적 후 첫 '감독 경질' 발표될까..."LA FC 감독 압박 가중"

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 지도하고 있는 마크 도스 산토스 감독을 향한 압박이 커지고 있다.

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LA FC는 16일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 샌디에이고 FC와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 20라운드 경기에서 0대1로 패했다. 리그스컵 토너먼트 진출 실패라는 충격적인 결과에 이어 리그에서도 패배하면서 상황이 좋지 않아진 LA FC다.

경기 후 멕시코 매체 패션풋볼은 '도스 산토스 감독은 힘겨운 8월을 보내며 사령탑 첫 시즌 내내 팀을 따라다닌 문제점들이 다시 드러나면서, LA FC에서 또다시 거센 압박에 직면했다. 리그스컵 개막 당시 우승에 도전할 만한 MLS 구단 중 하나로 평가받았으나, 조기 탈락에 이어 샌디에이고를 상대로도 답답한 모습을 보였다. 또 한 번의 실망스러운 경기를 결국 도스 산토스 감독의 지도력을 다시 검증대 위에 올리는 결과로 이어지게 했다'고 보도했다.

사진=LA FC

이어 '핵심은 현재 LA FC가 도스 산토스 감독을 경질하기로 결정했거나 경질 위기에 정식으로 몰렸다는 신뢰할 만한 보도는 없다는 점이다. 하지만 이 캐나다 출신 감독을 둘러싼 압박이 가중되고 있다는 점은 명백하다'고 언급했다.

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이번 시즌부터 지휘봉을 잡은 도스 산토스 감독은 선임 과정부터 말이 많았다. LA FC를 성공적으로 이끌었던 스티븐 체룬돌로 감독의 수석코치라는 점은 높이 평가받았지만 감독으로서는 내세울 만한 커리어가 없었기 때문이다. LA FC는 전임 감독의 흐름을 이어가겠다는 결론을 내렸지만 우려는 점점 현실이 되어가고 있는 중이다.

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북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서는 4강까지 올랐지만 준결승에서 참담한 패배를 당했다. 최근 리그스컵에서 토너먼트에도 진출하지 못했다. 리그에서는 나름 순항 중이지만 문제는 시즌 내내 이어지는 답답한 경기력. MLS 최고의 공격 듀오인 손흥민과 드니 부앙가를 제대로 활용하지 못한다는 비판을 시즌 내내 받고 있다. 두 선수의 의존증을 줄이겠다는 계획이지만 결국 흥부듀오가 뚫어내지 못하면 승리하지 못하는 LA FC다.

사진=LA FC

매체는 '리그스컵은 특히 손흥민과 부앙가가 포진한 선수단을 보유한 도스 산토스 감독이 LA FC 사령탑으로서 첫 트로피를 추가할 수 있는 절호의 기회였다. MLS 자체 대회 프리뷰에서도 대회 시작 전 LA FC를 가장 강력한 우승 후보 중 하나로 꼽았다. 그러나 조별리그에서 공격진의 재능을 충분한 승리로 연결하지 못했고, 결국 토너먼트 진출에 실패했다. 리그스컵 탈락이 즉각적인 반등의 계기가 될 것이라는 기대는 샌디에이고전에서 산산조각이 났다'고 언급했다.

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이미 LA FC 팬들의 여론은 도스 산토스 감독을 향한 신뢰를 잃은 지 오래다. 이번 경기 후 LA FC 공식 계정에는 "도스 산토스 나가" 댓글이 가득하다. 또한 라이벌 구단들이 게속해서 슈퍼스타를 추가하는 동안 제대로 된 핵심급 영입도 없는 LA FC 수뇌부를 향한 비판도 커지고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com