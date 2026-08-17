'韓 축구 최고 재능' 이강인 '독박축구' 벗어날까…'4000만 유로 영입생' 로메로 '훌리안 알바레즈 사태 긍정적 영향 미칠 수 있다'

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 큰 힘을 얻을 것으로 보인다.

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스페인 언론 '아스'는 16일(이하 한국시각) '크리스티안 로메로는 이제 공식적으로 아틀레티코 마드리드의 선수가 됐다. 그는 공식 훈련에 앞서 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독을 만나 얘기를 나눴다. 시메오네 감독은 마침내 자신이 원하던 선수를 얻었다. 또한, 로메로는 훌리안 알바레즈의 가까운 친구다. 로메로의 합류로 알바레즈가 마음을 바꿔 팀에 남도록 할 수 있다. 시메오네 감독이 바라던 대로'라고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 새 시즌을 앞두고 대대적 변화의 바람이 분다. 그동안 팀의 중심을 잡았던 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 미국 메이저리그사커(MLS) 무대로 새 도전에 나섰다. 아틀레티코 마드리드는 '새로운 7번'으로 이강인을 영입했다. 이강인은 '에이스의 상징' 7번을 달고 아틀레티코 마드리드를 이끌 예정이다. 구단은 수비 강화를 위해 토트넘(잉글랜드)에서 뛰던 로메로도 품에 안았다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

'아스'는 '로메로의 계약 기간은 2031년까지 5년이다. 시메오네 감독은 마침내 자신이 원하던 선수를 얻었다. 구단에 영입 요청을 했던 선수가 바로 시메오네다. 지난해 여름부터 시메오네 감독이 원하던 선수였다. 시메오네 감독은 로메로 합류 공식 발표 전에 훈련장에서 만났다. 로메로의 합류는 알바레즈 사태에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 두 사람은 매우 좋은 관계를 유지하고 있다. 알바레즈가 마음을 바꿔 아틀레티코 마드리드에 남도록 설득하는 데 도움이 될 수 있다'고 전했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 그라운드에 나선 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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알바레즈는 현재 FC바르셀로나(스페인), 아스널(잉글랜드) 등의 관심을 받고 있다. 아틀레티코 마드리드는 선수 붙잡기에 힘을 쏟고 있다. 앞서 시메오네 감독은 "상황은 매우 명확하다. 구단은 결정을 내렸다. 스포츠적인 관점에서 우리는 알바레즈와 같은 선수를 보유하게 돼 매우 기쁘다. 그가 계속해서 성장하고 발전하며 지난 2년간 보여준 것처럼 최고의 모습을 계속 보여줄 수 있도록 확실히 지원할 것이다. 이는 기쁜 일이다. 그는 팀을 떠났다가 다시 돌아와서 자신이 가진 기량과 위상을 경기장에서 증명해야 했다. 스포츠적인 관점에서 우리가 할 수 있는 모든 것을 다하고, 지난 몇 년 동안 그랬던 것처럼 그를 돕는 것 외에는 다른 방법이 없다고 생각한다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com