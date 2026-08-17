대충격! 호날두, 깜짝 은퇴 선언→'마지막 꿈' 1000호골 달성…산술적 가능 "미래 계획은 다 있어"

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[스포츠조선 김성원 기자]크리스티아누 호날두(41)가 은퇴를 깜짝 선언해 대충격이다.

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호날두는 11일(이하 한국시각) 오랜 연인 조지나 로드리게스와 결혼식을 올렸다. 두 사람이 스페인 마드리드에서 처음 만난 지 10주년이 되는 날이었다.

호날두는 결혼식을 앞두고 패션 매체 보그와 인터뷰를 가졌고, 은퇴를 언급했다. 16일 공개된 인터뷰에서 그는 "아마도 올해가 내 마지막 축구 선수 생활이 될 것 같다"며 "멋진 발자취를 남기고 싶다. 나의 미래는 이미 다 계획돼 있다. 할 일이 너무 많아서 하나만 말씀드리기가 어렵다"고 말했다.

그리고 "축구를 그만두면 큰 공백이 생길 수 있기 때문에, 한 가지 방법만으로는 부족하고 다양한 방법으로 시간을 채워야 한다. 그리고 더 즐거운 시간을 보내고, 여행도 더 많이 다니면서 이뤄낸 것들을 계속해서 누리고 싶다. 25년 동안 많은 희생을 감수해 왔으니까"라고 강조했다.

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포르투갈 출신의 호날두는 2026년 북중미 대회를 끝으로 월드컵과 이별했다. 그는 2006년 독일 대회부터 6회 연속 월드컵에서 골을 넣은 최초의 선수로 역사에 기록됐다. 또 월드컵 통산 10호골을 기록, 에우제비우(9골)를 제치고 포르투갈 월드컵 최다 득점 단독 1위에도 올랐다. 다만 그의 여정은 16강에서 멈췄다.

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호날두는 포르투갈의 명문 스포르팅 CP에서 프로에 데뷔했다. 맨유, 레알 마드리드, 유벤투스, 다시 맨유에 이어 2022년 12월 알 나스르로 이적했다.

그는 지난해 6월 사우디아라비아 알 나스르와 재계약에 사인했다. 계약기간이 2027년까지다. 그의 마지막 과제는 1000호골 달성이다. 호날두는 1000호골까지는 은퇴는 없다고 이미 선언했다.

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24골이 남았다. 호날두는 현재 통산 976골(클럽, 국가대표)을 기록 중이다. 한 시즌을 더 치르면 1000호골 문은 통과할 것으로 보인다. 그는 지난 시즌 알 나스르에서 30골을 터트렸다.

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호날두는 크리스티아누 주니어를 비롯해 다섯 자녀를 두고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com