"린가드, 브라질은 어때?" 英 기적의 사나이 바디, 명문 상파울루 오퍼…39세에도 현역연장 의지 활활

제이미 바디 인스타그램

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[스포츠조선 윤진만 기자]'기적의 사나이' 제이미 바디(39·무적)가 불혹을 앞둔 나이에도 여전히 여러 곳으로부터 오퍼를 받는 '인기남'의 행보를 걷고 있다.

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이적전문가 파브리시오 로마노는 17일(한국시각), "바디가 여러 옵션을 고려 중이며, 아직 최종 결정을 내리지 않았다"라고 전했다.

지난 2025~2026시즌을 끝으로 이탈리아 크레모네세와 한 시즌만에 작별해 현재 FA(자유계약) 신분인 바디는 유럽뿐 아니라 남미 축구계에서도 관심을 받고 있다. 로마노는 "상파울루가 FA인 바디에게 입단 제안을 했다. 레스터시티의 레전드를 유혹하려는 브라질 구단의 깜짝 행보"라고 밝혔다.

바디는 잉글랜드 7부리그에서 경력을 시작해 2016년 레스터시티의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승을 이끈 '인생 역전의 아이콘'이다. 2019~2020시즌 EPL 득점왕을 수상할 정도로 가공할 만한 실력을 뽐낸 바디는 레스터 유니폼을 입고 총 500경기에 출전해 200골을 남겼다.

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2023년 팀이 2부리그로 강등된 이후에도 레스터에 남아 1년만에 1부리그 승격을 진두지휘하며 역대 최고의 레전드 반열에 올랐다.

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2025년 눈물과 함께 레스터를 떠난 바디는 지난시즌 크레모네세에서 세리에A 29경기에 출전해 7골을 폭발하며 건재를 과시했다. 팀이 강등된 상황에서 새로운 도전을 택했다.

제시 린가드 인스타그램

브라질은 종종 유럽 무대에서 뛰는 스타 선수들이 도전하는 무대다. 바디와 같은 잉글랜드 출신인 제시 린가드는 지난 3월 코린치안스에 깜짝 입단했다. 맨유 출신으로 K리그에서 FC서울 소속으로 2년간 활약한 그는 올 시즌 브라질 세리에A에서 12경기에 출전해 아직까지 골맛은 보지 못했다.

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'아틀레티코 마드리드 전설' 사울 니게즈는 플라멩구에서 뛰고 있고, 전 아스널 수비수 세드릭 소아레스는 상파울루에 몸담고 있다.

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코린치안스에서 린가드와 함께 뛰었던 '전 맨유 7번' 멤피스 데파이는 지난 12일부로 계약 해지 통보를 받았다. 데파이는 맨유, 올랭피크 리옹, 바르셀로나, 아틀레티코를 거쳐 2024년부터 2년간 코린치안스에서 58경기를 뛰어 16골을 넣었다.

셰필드 웬즈데이 유스 출신인 바디는 현재 잉글랜드 3부 소속인 셰필드 웬즈데이 이적설도 돌고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com