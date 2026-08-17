'메날두 시대' 완전 종말? 메시에 이어 호날두까지 은퇴 시사...결혼 직후 폭탄 선언 "이번 시즌이 선수 생활의 마지막"

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호날두 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]마침내 '메날두 시대'가 막을 내릴 전망이다.

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지난 십수년간 세계 축구를 지배해 온 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 올 시즌을 끝으로 은퇴를 시사했다. 호날두는 16일(이하 한국시각) 패션 매거진 보그와의 인터뷰에서 "아마도 이번이 축구선수로서 마지막 해가 될 것"이라며 "나는 눈부신 유산을 남기고 싶다"고 밝혔다. 이번 발언은 지난 11일 오랜 연인 조지나 로드리게스와의 결혼식을 닷새 앞두고 진행된 인터뷰를 통해 나왔다.

호날두는 이어 보그를 통해 "미래 계획은 모두 세워 놓았다. 할 일이 너무 많아 딱 하나만 꼽기 어렵다. 축구를 그만두면 큰 공허함이 찾아올 수 있기 때문에 한가지가 아닌 다양한 방식으로 시간을 채워야 한다"고 했다. 그러면서 "더 즐겁게 지내고 여행도 더 많이 다니고 싶다. 내가 좋아하는 파델(라켓 스포츠)을 직접 치거나 관람하고 싶다. 우리(가족)가 이뤄낸 것들을 계속 누릴 거다. 많은 희생이 따랐던 25년의 세월이었으니까"라고 했다.

글로벌 스포츠 매체 ESPN은 '호날두가 올 시즌을 끝으로 축구계에서 은퇴할 수 있다는 가장 명확한 신호를 보냈다'고 해석했다. 이어 '호날두는 지난해 11월 1~2년 정도 더 뛸 것이라고 하며, 월드컵이 끝난 뒤에도 언제 축구계를 떠날지 정확히 밝히기를 거부했다'며 '호날두는 이제 축구 이후의 삶을 계획하기 시작했다. 가족과 더 많은 기산을 보내길 기대한다고 전했다'고 했다.

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호날두는 최근 신변에 큰 변화가 생겼다. 오랜 연인 헤오르히나 로드리게스와 10년 열애 끝에 백년가약을 맺었다. 호날두는 11일 포르투갈의 수도 리스본에서 30여km 떨어진 휴양 도시 카스카이스에서 로드리게스와 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식에는 두 사람이 함께 키우는 다섯 자녀가 참석한 가운데 소규모로 치러진 것으로 전해졌다. 두 사람은 10년 간 교제하며 쌍둥이 에바 마리아와 마테오(9), 딸 알라나(8), 딸 벨라(4), 그리고 호날두가 이전 관계에서 얻은 장남 호날두 주니어(16)까지 총 5명의 자녀를 함께 키우고 있다.

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호날두는 자신의 SNS에 각자 이름의 이니셜을 하트로 이은 짧은 문구와 함께 부부가 나란히 결혼 반지를 낀 손 사진을 공유하며 결혼 사실을 알렸다.

두 사람은 동화 같은 만남으로 유명하다. 호날두와 로드리게스의 인연은 2016년으로 거슬러 올라간다. 당시 스페인 레알 마드리드에서 뛰던 호날두는 마드리드의 명품 브랜드 구찌 매장에서 판매원으로 일하던 로드리게스와 처음 만났다. 운명처럼 끌린 둘은 바로 교체를 시작했고, 다음 해인 2017년 열애 사실을 공개했다. 10년 동안 함께해왔지만, 결혼까지는 하지 않던 호날두는 조지나와 평생을 약속했다.

호날두의 6번째 눈물. 로이터연합뉴스

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이어 은퇴까지 시사했다. 40대가 넘어서도 20대 못지 않은 몸상태를 자랑하며 꾸준히 현역에 대한 의지를 드러냈던 호날두기에 충격적인 소식이다. 호날두는 설명이 필요없는 축구 역사상 최고의 선수 중 한명이다. 스포르팅CP에서 프로 생활을 시작한 호날두는 맨유, 레알 마드리드, 유벤투스를 거치면서 최고의 활약을 펼쳤다. 호날두는 거치는 클럽마다 놀라운 득점력을 자랑하며, 새 역사를 썼다. 대표팀에서도 마찬가지였다. A매치 출전만 200회가 넘고 득점도 100골이 넘는다. 호날두는 이같은 활약을 바탕으로 세계 최고의 선수에게 주는 발롱도르를 5번이나 들어올렸다.

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클럽 레벨에서 들어올릴 수 있는 모든 트로피를 차지한 호날두는 대표팀에서 유럽선수권대회와 네이션스컵까지 들어올렸지만, 월드컵 트로피가 없다. 이번 북중미월드컵에서 우승에 도전했지만, 8강에 머물렀다. 호날두는 북중미 대회 후 "이번이 나의 마지막 월드컵"이라고 했다. 말년 사우디 아라비아로 이적한 호날두는 변함없는 활약을 펼쳤고, 세계적인 스타들이 사우디행을 택하는데 결정적인 역할을 했다. 지난 시즌에는 우승 트로피까지 들어올렸다. 호날두는 현재 아무도 달성한 적이 없는 공식전 1000골에 도전 중이다. 호날두는 커리어 통틀어 976골을 기록 중이다.

이번 호날두의 발언은 오랜 라이벌인 리오넬 메시가 부친상 후 은퇴를 시사한 후 나와 더욱 주목을 받고 있다. 메시는 최근 전부와도 같았던 아버지를 떠나보냈다. 메시의 아버지 호르헤 메시는 오랜 병환 끝에 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 향년 68세로 세상을 떠났다. 호르헤는 바르셀로나에서 메시의 출생 초기부터 아들의 커리어 전반을 밀착해 함께했다. 그는 든든한 버팀목 역할을 했으며, 수년간 메시의 에이전트로 활동하기도 했다.

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사진출처=메시 SNS

메시는 SNS 추모글을 통해 "아빠 없이 제가 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠다. 어떻게 계속 나아가야 할지도 모르겠다. 저는 오직 축구만을 해왔는데, 이제 이 일을 얼마나 더 오래 계속할 수 있을지 상당한 의문이 든다"고 적었다. 이어 "아빠는 처음부터 제 곁에 계셨고, 이제 끝까지 얼마 남지 않았었는데. 왜 조금만 더 버텨서 우리가 함께 끝마칠 수는 없었던 걸까?"라며 비통한 심정을 전했다.

메시에 이어 호날두까지 은퇴를 시사하며, 축구계의 한 챕터가 완전히 끝이 나는 분위기다.