'초유의 사태' 공식발표 뒤집힐까...'법적 대응 예고' 슈퍼스타 대반전, 재계약 극적 성사 가능성

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]구단의 공식발표가 뒤집히는 초유의 사태가 벌어질 것으로 보인다.

Advertisement

코린치안스는 지난 12일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 멤피스 데파이와의 결별을 발표했다. 구단은 '우리는 데파이와의 계약을 연장하지 않기로 결정했다. 이번 결정은 오직 구단의 재정적 건전성과 보유 자원 관리에 있어 엄격한 균형 및 책임감이 요구된다는 점만을 고려하여 내린 결정'이라고 알렸다.

코린치안스는 '구단은 데파이에게 저희와 함께하는 동안 보여준 헌신과 성과에 대해 영원히 감사할 것이다. 그는 출전한 79경기에서 20골을 기록했으며, 무엇보다 2025년 파울리스타 및 코파 두 브라질 우승, 그리고 2026년 수페르코파 레이 우승이라는 주요 트로피 3개를 가져다주었다. 이러한 업적들은 틀림없이 코린치앙스 역사의 중요한 한 페이지로 남을 것'이라며 선수의 업적을 칭찬했다.

로이터연합뉴스

그러나 데파이는 이러한 발표가 나오자마자 법적 대응을 시사했다. 그는 구단과는 이미 2년 재계약에 합의한 상태였다며 "저는 이러한 상황을 원치 않았으며, 진행 과정 내내 항상 구단을 존중해 왔다. 하지만 이제 제 권익을 보호하기 위해 강력하게 대응할 수밖에 없게 되었다. 며칠 내로 공개적으로 입장을 밝힐 예정이지만, 이러한 받아들일 수 없는 행동에 대해 좌시하지 않을 것임을 확실히 말씀드린다"며 구단에 경고 메시지를 남겼다.

데파이의 경고 때문일까. 아니면 코린치안스 팬들의 격렬한 반발 때문일까. 구단의 공식 발표가 뒤집힐 수도 있을 것으로 보인다. 글로벌 매체 ESPN 브라질판은 16일 '코린치안스와 데파이의 드라마가 또 하나의 장을 마주했다. 그리고 이 마지막 장은 재계약이라는 행복한 결말에 가까워지고 있다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

매체는 '취재에 따르면,오스마르 스타빌리 구단 회장은 보도된 바와 같이 내부적으로 데파이의 복귀를 논의하고 대화를 재개하기로 결정했다. 선수 측과 재정적인 조건에 대해 합의에 도달했다'면서도 '그러나 아직 재계약을 확정 지을 수는 없는 상황'이라고 설명했다.

Advertisement

코린치안스 자문위원회의 투표를 거쳐야 하기 때문이다. 20명의 이사 중 12명 이상이 찬성표를 던져야 데파이의 재계약을 진행할 수 있다. 위원회의 투표로 통과가 되면 최종적으로 회장의 서명을 거쳐서 계약이 성사된다. ESPN은 '만약 협상이 진행되지 않을 경우, 데파이는 최근 언급했던 대로 구단을 상대로 법적 대응에 나설 예정'이라고 밝혔다.

Advertisement

이어 '데파이가 다시 협상 테이블에 앉기로 결정한 것은 페르난두 지니스 코린치안스 감독 덕분이었다. 지니스 감독은 네덜란드 공격수 데파이의 재계약을 가장 열렬히 원한 인물로, 직접 선수에게 전화를 걸었을 뿐만 아니라 항상 데파이와 함께하길 바랐기에 결렬 소식에 슬펐다고 공개적으로 밝히기도 했다'고 덧붙였다.