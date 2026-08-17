日 축구 미쳤다! EPL 두 자릿수 '10명 시대' 활짝, '국대 수문장' 스즈키 PSG 아닌 애스턴 빌라 이적…'HERE WE GO' 확인, 한국의 눈물

로마노 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]일본 축구가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 두 자릿수 시대를 연다.

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국가대표 수문장 스즈키 자이온(24)이 애스턴 빌라에 둥지를 튼다. 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노가 16일(한국시각) "HERE WE GO(히어 위 고)"를 외쳤다.

그는 자신의 SNS를 통해 '애스턴 빌라가 파르마와 이적료 3500만유로(약 570억원)에 스즈키 이적에 구두 합의에 막 도달했다. 애스턴 빌라는 파리생제르맹(PSG)과 협상이 결렬된 후 영입전에 뛰어들었다. 이는 PSG의 제안과 일치한다. 스즈키는 애스턴 빌라와 조건에 합의하고 승인했다'고 전했다.

가나 출신 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 스즈키 우라와 레즈 유소년 팀을 거쳐, 2021년 프로 무대에 데뷔했다. 탁월한 신체 조건과 필드 플레이어 수준의 발밑 기술, 정확한 킥으로 두각을 나타냈다.

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유럽 무대도 일찍 입성했다. 2023년 8월 임대로 벨기에 리그 신트트라위던에 합류했고, 2024년 완전 이적에 성공했다. 신트트라위던에서 보낸 첫 풀타임 시즌, 스즈키는 리그 32경기에서 50실점, 6번의 클린시트(무실점)를 기록, 잠재력을 증명했다. 2024년 여름 이탈리아 세리에A 파르마의 구애로 유럽 5대 리그 진출 '꿈'을 이뤘다.

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그는 파르마에서도 꾸준히 주전 골키퍼로 활약했다. 2025~2026시즌 복합 골절로 장기 결장하는 어려움도 있었으나, 복귀 후 다시 원래의 폼을 되찾았다. 2026년 북중미월드컵에서도 일본의 골문을 단단히 지켰다.

당초 PSG행이 유력했다. PSG 구단은 스즈키의 메디컬 테스트를 위해 개인 제트기까지 보낼 정도였다. 그러나 계약이 무산됐다. 로마노 앞서 '스즈키와 PSG와 계약이 깨졌다. 선수 쪽에서 이슈가 발생했다'고 강조했다. 대리인 측과의 수수료 및 계약 조건 합의 문제로 구두 계약을 철회한 것으로 알려졌다.

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스즈키의 애스턴 빌라 이적이 최종 확정되면 EPL을 누비는 일본 선수는 10명이 된다. 현재 이적시장이 열려 있어 변수는 있지만, 스즈키는 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 가마다 다이치, 도미야스 다케히로(이상 크리스털 팰리스), 다나카 아오(리즈 유나이티드), 사카모토 다츠히로(코번트리), 모리타 히데마사(헐 시티), 다카이 고타(토트넘), 마에다 다이젠(입스위치 타운) 등에 이어 10호를 기록하게 된다.

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반면 한국 축구는 '0'에 가깝다. 토트넘의 양민혁(베스테를로)이 임대를 떠난 가운데 박승수(뉴캐슬)와 김지수(브렌트포드)의 거취도 물음표다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com