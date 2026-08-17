"메시, 파레데스를 통제해. 퇴장시키고 싶지 않으니까!" 월드컵 결승 심판은 아르헨티나편? 충격 발언에 축구계 '발칵'…FIFA, '심판캠' 공개

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[스포츠조선 윤진만 기자]스페인과 아르헨티나의 2026년 북중미월드컵 결승전에서 촬영된 새로운 영상이 공개되면서 당시 경기를 관장한 주심에 대한 논란이 다시 불거질 조짐이다.

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스페인 일간 '마르카'는 16일(이하 한국시각), 국제축구연맹(FIFA)이 '심판캠(RefCam)' 기술을 이용해 심판 시점에서 촬영된 경기 장면을 공개했다고 보도했다. 해당 영상에는 슬로베니아 출신 슬라브코 빈치치 주심이 지난달 20일 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 결승전에서 아르헨티나 주장 리오넬 메시(인터 마이애미)에게 한 발언이 담겼다.

빈치치 주심은 메시를 향해 "메시, (레안드로)파레데스를 컨트롤(통제)해. 컨트롤하라고. 옐로카드를 이미 줬는데, 퇴장시키고 싶지 않으니까"라고 말한다. 미드필더 파레데스는 후반 7분 거친 반칙으로 한 차례 경고를 받은 이후로도 스페인 선수들과 거푸 충돌했다.

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'마르카'는 "이 몇 초간의 짧은 대화는 스페인팬 사이에서 빠르게 논란을 불러일으켰다. 일부 팬은 이 대화를 심판이 파레데스에게 두번째 옐로카드를 주지 않아 퇴장시키지 않으려고 했다는 신호로 해석했다"라고 분위기를 전했다.

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이어 "하지만 영상에 담긴 대화만으로 빈치치가 고의로 아르헨티나 편을 들었다는 것을 증명할 수는 없다. 영상에 담긴 것은 이미 옐로카드를 받은 선수를 컨트롤 해달라고 메시에게 요청하는 심판의 모습"이라고 밝혔다.

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빈치치 주심의 '요청'은 결과적으로 아무런 효과가 없었다. 아르헨티나는 연장후반 1분 페란 토레스(파리생제르맹)에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다. 대회 2연패를 놓쳤다.

파레데스는 경기 종료 후 스페인 선수들과 언쟁 및 몸싸움을 벌이다 결구 퇴장을 당했다. 양팀 선수단 사이에서도 여러 차례 충돌이 발생했다. 이에 FIFA는 결승전에서 발생한 사건에 대한 징계 절차를 시작했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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'마르카는 "이전에 공개되지 않았던 이 영상은 대회 역사상 가장 긴장감 넘치는 결승전 중 하나였던 이 경기의 심판 판정에 대한 논쟁에 새로운 장을 열었다"라고 전했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com