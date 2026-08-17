韓 축구 초대형 악재! '국가대표 주전 수비수' 설영우, 빅리그 진출 도전 날벼락..."월드컵에서 기대 이하, 관심 식었다"

사진=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]설영우를 향한 빅리그의 관심이 줄어든 모습이다.

Advertisement

세르비아의 막스벳스포츠는 16일(한국시각) '프랑크푸르트는 여름 이적 시장에서 설영우 영입을 위해 적극적인 움직임을 보일 것으로 예상됐지만, 실제로 그런 일은 일어나지 않았다'고 보도했다.

설영우는 최근 즈베즈다의 유럽챔피언스리그(UCL) 진출 도전이 마무리되며, 향후 거취가 주목받고 있다. 앞서 황인범도 여름 이적시장에서 뜨거운 관심을 받은 후 즈베즈다의 UCL 도전이 마무리되자, 이적설이 불붙은 바 있다. 설영우도 같은 과정을 통해 이적시장에서 한 단계 도약을 꿈꿀 수 있다는 전망이 적지 않았다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 상대와 공을 다투는 설영우의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

다만 즈베즈다의 급격한 변화와 함께 설영우의 거취는 아직 안갯속이다. 데얀 스탄코비치 감독은 UCL 탈락 이후 즈베즈다 감독직을 떠났다. 새롭게 부임한 감독은 직전 시즌 프랑크푸르트를 이끌었던 알베르트 리에라 감독이다. 리에라 감독 선임은 설영우에게는 악재가 될 수밖에 없다. 당초 리에라 감독 체제에서 프랑크푸르트가 설영우를 노렸다고 알려졌다. 리에라가 프랑크푸르트를 떠나 즈베즈다에 부임해, 설영우를 향한 즈베즈다의 관심이 식을 수도 있었다.

Advertisement

우려는 현실이 됐다. 막스벳스포츠는 '설영우는 지난겨울 프랑크푸르트의 관심 대상이었다. 관계자들은 설영우를 보기 위해 파르티잔, 릴과의 영원한 더비 경기를 관람하러 오기도 했다. 당시 감독이 리에라였다. 하지만 이제 리에라가 프랑크푸르트를 이끌지 않으며 설영우의 프랑크푸르트 이적은 이뤄지지 않을 것이다'고 전했다.

사진=설영우 SNS 캡처

Advertisement

이유는 그뿐만이 아니었다. 설영우의 월드컵 아쉬움도 꼽았다. 막스벳스포츠는 '설영우는 월드컵에서 기대 이하였다. 월드컵에서 다소 부진한 모습을 보였고, 이에 대한 관심도 줄어들었다. 설영우는 올여름 즈베즈다를 떠나고 싶어 한다'고 설명했다.

설영우로서는 도약이 필요한 시점, 빅리그의 관심이 식으며 고민이 커지게 됐다. 올여름 즈베즈다에서 한 단계 높은 리그로 향할 수 있을지, 설영우의 선수 경력에 중요한 분기점이 될 여름 이적시장이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com