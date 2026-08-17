"마마보이 아니었어?" 호날두 비공개 결혼식에 초대받지 못한 어머니와 형제자매, "30초 전에야 결혼 사실 알렸다" 파장 일파만파

출처=크리스티아누 호날두 SNS 캡쳐

출처=크리스티아누 호날두 SNS 캡쳐

출처=보그 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알나스르)의 모친과 누이들이 비공개 결혼식이 열리기 30초 전에야 결혼 사실을 통보받았다는 주장이 제기됐다.

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포르투갈 매체 '조르날 데 노티시아스'는 호날두와 오랜 연인 조지나 로드리게스의 혼인 증명서 사본을 통해 결혼식에 다섯 명의 자녀와 증인 네 명만이 참석했다고 보도했다. 즉, 호날두의 어머니인 돌로레스와 세 명의 형제자매가 초대받지 못했다는 것이다.

호날두는 지난 12일 카스카이스의 고급 주택가인 킨타 다 마리냐에 위치한 3000만파운드(약 574억원) 상당의 저택에서 결혼식을 올렸다. 호날두와 조지나는 동시에 SNS에 결혼 반지를 낀 사진을 올렸다. 호날두는 레알마드리드에서 활약하던 2016년 스페인 마드리드의 한 명품 브랜드의 직원으로 일하던 조지나와 처음 만나 10년간 교제했다.

출처=조지나 로드리게스 SNS

출처=크리스티아누 호날두 SNS 캡쳐

포르투갈 유명 TV 진행자인 크리스티나 페레이라는 TVI 프로그램 'Dois as 10'에 출연해 "가족들이 결혼식에 없었기 때문에 많은 문제가 생길 것이다. 가족들은 결혼한다는 사실을 애초에 알아서는 안 됐다. 식을 올리기 30초 전에야 알려줬다"라고 폭로했다.

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같은 프로그램에 출연한 클라우디오 라모스가 "소셜미디어에 떠도는 소문을 바탕으로 우리가 한 말이 가족들에게 상처를 주지 않았기를, 현실이 다르기를 진심으로 바란다"라고 밝혔다.

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호날두의 누이인 카티아 아베이루는 결혼식 이후 포르투갈 리스본에서 한 시민이 "이번 결혼식을 어떻게 생각하느냐"라고 묻는 말에 "무슨 결혼식? 내 결혼식?"이라고 엉뚱한 대답을 했다. 시민이 "아니, 호날두 결혼식"이라고 말하자, "나는 5년 전에 결혼했어"라고 말하고는 자리를 떴다. 호날두의 형제자매들은 계속되는 호날두의 결혼식 루머를 일축한 바 있다.

출처=크리스티아누 호날두 SNS 캡쳐

스페인 일간 '마르카'는 "평범해 보였던 이 결혼식은 호날두와 가족들의 관계와 소통 방식에 대한 베일을 걷어내는 계기가 됐다고"라고 보도했다. 지난 수년간 돌로레스와 조지나는 불화설에 휩싸였다.

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돌로레스는 결혼식 이후 아들과 며느리에게 축복의 뜻을 전했다. 카티아 역시 축하의 뜻을 밝혔지만, 결혼식 참석 여부에 대해선 언급하지 않았다.

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한편, 호날두는 결혼식을 앞두고 진행된 패션 매거진 '보그'와의 인터뷰에서 "아마도 이번이 축구선수로서 마지막 해가 될 것"이라며 은퇴 후에는 더 즐겁게 지내고 여행도 많이 다니고 싶다. 많은 희생이 따랐던 25년의 세월을 지나 이제는 우리가 이뤄낸 것들을 누리고 싶다"라고 은퇴를 암시했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com