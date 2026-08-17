'커리어 첫 해트트릭' 에울레르 "15년 간 이 순간만을 기다린 것 같다"[인터뷰]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"15년 동안 이 순간만을 기다려 왔던 것 같아요."

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'해트트릭 히어로' 에울레르(서울 이랜드)의 감격이었다. 서울 이랜드는 16일 목동종합운동장에서 열린 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2026' 22라운드 홈경기에서 3대1 역전승을 거뒀다. 최근 6경기에서 4승2무를 기록한 이랜드는 승점 40점 고지를 밟으며 단숨에 2위로 뛰어올랐다. 1위 수원 삼성(승점 41)과의 격차는 불과 1점이다.

이랜드는 전반 6분 마촙에게 불의의 일격을 맞았다. 고비마다 약체에 발목이 잡히던 이랜드의 고질병이 반복되는 듯 했다. 하지만 이랜드에는 '에이스' 에울레르가 있었다. 에울레르는 전반 14분 환상적인 세트피스에 이은 왼발 슈팅으로 동점골을 뽑은데 이어, 후반 14분 절묘한 프리킥으로 역전골을 넣었다. 후반 22분 페널티킥까지 성공시키며 해트트릭을 달성했다. 이랜드 선수로는 2017년 8월 최오백 이후 3280일만에 기록한 해트트릭이었다.

무엇보다 에울레르 커리어 첫 해트트릭이었다. 에울레르는 "프로 생활을 한 15년 동안 한번도 해트트릭을 한 적이 없다. 이 순간만을 기다려왔던 것 같다"고 웃었다. 이어 "솔직히 이랜드라서 해트트릭을 할 수 있었던 것 같다"며 팀원들에게 공을 돌렸다. 에울레르는 "첫 골 장면은 우리가 많이 훈련한 장면이었다. 잘 이행해준 팀원들에게 고맙다. 첫 골이 들어가고 나니 슈팅이나 패스를 할때 충분한 자신감이 생겼다. 마지막으로 페널티킥을 준비할때 주변 선수들이 '할 수 있다'고 자신감을 넣어줬다. 최대한 차분하게 차려고 했다"고 했다.

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지난 시즌 이랜드를 통해 K리그에 입성한 에울레르는 12골-11도움이라는 놀라운 기록을 세웠다. 역대 최단 기간 10-10 클럽 가입에 성공했다. 도움왕을 차지한 에울레르는 K리그2 MVP 후보에도 올랐다. 에울레르의 활약에 만족한 이랜드는 그를 곧바로 완전 영입했다.

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하지만 올 시즌은 작년만큼의 활약을 보이지 못했다. 상대의 견제 때문이었다. 에울레르는 "올해는 내게 힘든 시즌이었다. 모든 팀들이 내 플레이 스타일을 알고 철저히 준비한다. 내가 자리한 쪽에 수비 숫자를 많이 놓고 압박도 더 많이 한다. 개인적으로는 내 플레이를 할 수 있는 공간 등이 많이 부족해진 것 같다"고 했다.

그럼에도 에울레르는 좌절하지 않았다. 에울레르는 "그것도 내게는 동기부여가 되고 있다. 내가 잘 해왔다는 증거이기도 하다. 이걸 버티고 이겨내야만 더 좋은 선수가 될 수 있다. 그렇기에 더욱 노력하고 더 좋은 선수가 되려고 했다"고 했다.

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까리우스의 복귀도 큰 힘이 됐다. 에울레르는 "까리우스가 왼쪽에 들어오면서 팀이 왼쪽에서도 더 다양하게 플레이할 수 있는 가능성이 생겼다. 부담감도 분산할 수 있게 됐다. 까리우스가 건강하게 돌아와 기쁘다. 내가 못하더라도 충분히 좋은 경기를 할 수 있을 것 같다"고 했다.

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에울레르의 목표는 오로지 승격이었다. 그는 "많은 기자들이 득점왕 질문을 할때마다 똑같은 대답을 드린다. 개인적으로 공격포인트는 중요치 않다. 물론 득점왕이 탐나기는 하지만, 팀이 승리할 수 있다면 나는 그걸로 충분히 기쁘다. 내게 중요한 것은 이랜드의 승격"이라며 "우리는 후반기 들어 무패를 달리고 있다. 가능성도 있고, 자신감도 있다. 이 흐름을 계속 이어가다보면 분명 승격에 다가갈 수 있을 것"이라고 목소리를 높였다.

목동=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com