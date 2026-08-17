KFA, 대표팀 임시 감독 서류 전형 완료 '결과 개별 통보'...합격자 대상 이번 주 면접 돌입[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]대한축구협회(KFA)가 축구대표팀을 이끌 임시 감독 선임을 위한 면접 절차에 돌입한다.

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KFA는 17일 '지난 주말 임시 감독 및 코치진 공개 채용에 대한 서류 적격 심사와 결과 검수를 완료하고, 지원자들에게 합격 및 불합격 여부를 통보했다'고 밝혔다.

KFA는 지난달 24일 서울 종로구 축구회관에서 이사회를 열고, 9월부터 11월까지 예정된 A매치 6경기 동안 대표팀을 이끌 임시 감독 선임 절차를 승인했다. 대한체육회의 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 감독과 코칭스태프를 묶은 사단 형태의 공개채용을 실시하기로 했다. A대표팀 감독 선임을 공채로 진행하는 것은 남녀를 통틀어 이번이 처음이다.

지난달 30일 공채 공고를 띄운 KFA는 9일 오후 5시 지원 서류 접수를 마감했다. 한국인 지도자도 있었지만, 지원자 중 대부분은 외국인 지도자였다. 보도를 통해 자천, 타천으로 공개된 외국인 지도자들 대부분이 지원한 것으로 전해졌다. 지난 주 KFA 국가대표전력강화위원회는 지난주 천안에 모여 후보자들이 제출한 서류의 적정성을 검토했고, 합격자와 불합격자를 가렸다.

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서류 전형을 통과한 후보자들을 대상으로는 이번 주 중 온라인 면접을 진행할 예정이다. 다만 구체적인 면접 전형 일정은 각 후보자와의 조율 과정에서 일부 변경될 수 있다.

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KFA는 '개인정보 보호 및 현재 전형이 진행 중인 상황을 고려해 서류 지원 후보자 현황과 합격자 신상 등은 상세히 안내하지 않는다'고 덧붙였다.

평가위원회의 평가 결과에 따라 우선 협상 순위를 확정하고 협상에 들어간다. KFA는 9월21일 A매치 기간이 시작되는만큼, 최대한 8월 이내에 감독을 선임한다는 계획이다.

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이번에 선임되는 임시 사령탑은 오는 9∼10월(4경기)과 11월(2경기)에 걸쳐 열리는 두 차례 A매치 기간 총 6경기를 지휘하게 된다. 상대는 정해졌다. 한국은 9월 24일과 28일, 10월 2일과 6일, 각각 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄을 상대로 평가전을 치른다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com