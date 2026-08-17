[대학축구]'1-3→5-4' 동의대, 후반 추가시간 짜릿한 대역전극 '환호'

동의대학교가 대역전극을 완성했다.
동의대는 16일 경남 합천의 군민체육공원 4구장에서 열린 경기대와의 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 조별리그 11조 2차전에서 5대4로 역전승했다. 이날 동의대는 킥오프 17분 만에 3골을 내주며 흔들렸다. 전반을 1-3으로 밀린 동의대는 후반 상대 자책골을 포함, 무려 4골을 기록하는 집중력을 발휘했다. 동의대는 경기가 4-4로 팽팽하던 후반 추가 시간 복서준의 결승골로 승리를 거머쥐었다. 이날 승리로 동의대는 1승1무(승점 4)로 조 2위에 랭크, 토너먼트 진출 희망을 키웠다. 18일 경희대와 마지막 경기를 치른다.
한편, 황가람기에선 단국대, 한남대, 동명대, 선문대, 상지대, 건국대, 경희대, 호원대, 송호대가 조별리그 2연승을 달렸다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 조별리그 2차전 전적(16일)
단국대 2-0 원광대
한남대 5-0 예원예술대
동명대 5-0 연성대
광주대 5-0 중원대
선문대 3-0 수원대
상지대 8-0 수성대
건국대 3-2 안동과학대
경희대 2-1 가야대
동국대 4-1 구미대
호원대 1-0 동원대
동의대 5-4 경기대
세경대 2-0 동양대
송호대 2-1 청주대