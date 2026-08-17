Advertisement
광고 닫기

[대학축구]'1-3→5-4' 동의대, 후반 추가시간 짜릿한 대역전극 '환호'

입력

사진제공=한국프로축구연맹
사진제공=한국프로축구연맹
사진제공=한국프로축구연맹
사진제공=한국프로축구연맹

동의대학교가 대역전극을 완성했다.

동의대는 16일 경남 합천의 군민체육공원 4구장에서 열린 경기대와의 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 조별리그 11조 2차전에서 5대4로 역전승했다. 이날 동의대는 킥오프 17분 만에 3골을 내주며 흔들렸다. 전반을 1-3으로 밀린 동의대는 후반 상대 자책골을 포함, 무려 4골을 기록하는 집중력을 발휘했다. 동의대는 경기가 4-4로 팽팽하던 후반 추가 시간 복서준의 결승골로 승리를 거머쥐었다. 이날 승리로 동의대는 1승1무(승점 4)로 조 2위에 랭크, 토너먼트 진출 희망을 키웠다. 18일 경희대와 마지막 경기를 치른다.

한편, 황가람기에선 단국대, 한남대, 동명대, 선문대, 상지대, 건국대, 경희대, 호원대, 송호대가 조별리그 2연승을 달렸다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 조별리그 2차전 전적(16일)

단국대 2-0 원광대

한남대 5-0 예원예술대

동명대 5-0 연성대

광주대 5-0 중원대

선문대 3-0 수원대

상지대 8-0 수성대

건국대 3-2 안동과학대

경희대 2-1 가야대

동국대 4-1 구미대

호원대 1-0 동원대

동의대 5-4 경기대

세경대 2-0 동양대

송호대 2-1 청주대

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement