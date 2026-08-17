"충격!" 이럴 수가! '韓 축구 에이스' 이강인, 스페인 복귀전 못 뛰나…모르텐 히울만→알레한드로 그리말도만 공식 등록 상태

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 이강인(아틀레티코 마드리드)이 자칫 개막전에 나서지 못할 수 있다는 관측이다.

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스페인 언론 '문도데포르티보'는 16일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드는 개막전에서 어떤 선수들을 기용할 수 있을까. 불확실성이 가득한 올 시즌 첫 공식 경기다. 영입 선수 4명 가운데 모르텐 히울만과 알레한드로 그리말도만 프리메라리가에 공식 등록됐다'고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시 스페인 마드리드의

리야드 에어 메트로폴리타노에서 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전을 치른다.

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그 어느 때보다 큰 관심이 모아진다. 아틀레티코 마드리드는 새 시즌을 앞두고 핵심 변화가 있었다. 그동안 팀의 핵심이던 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 팀을 떠났다. 구단은 새로운 7번으로 이강인을 영입했다. 이 밖에 히울만, 그리말도, 크리스티안 로메로를 품에 안았다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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문제는 훈련할 시간이 절대적으로 부족했다는 점이다. '문도데포르티보'는 '영입 선수들의 상황은 특히 민감했다. 훈련할 기회를 제대로 얻지 못했기 때문이다. 실제로 비시즌 훈련에 처음부터 함께한 선수는 히울만 뿐이다. 그리말도는 2026년 북중미월드컵 일정 때문에 팀 합류가 매우 늦어졌다. 이강인은 병역 문제로 출국 허가를 받는 데 어려움을 겪었다. 이 문제가 너무 오래 걸렸다. 로메로 역시 이제 팀에 합류했다. 이 가운데 히울만과 그리말도도 두 명만 프리메라리가에 공식 등록됐다'고 했다.

이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 일부 라이벌 팀과 달리 재정적 문제가 없기 때문에 (등록) 관련해 걱정할 필요가 없다. 시메오네 감독은 새 영입 선수들을 문제 없이 기용할 수 있을 것이다. 개막전 전까지 이강인, 로메로는 감독의 판단에 따라 출전할 수 있다. 하지만 훈련량이 매우 부족했던 만큼 출전 여부는 불확실하다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com